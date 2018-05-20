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В Гродно фельдшер скорой помощи получила черепно-мозговую травму из-за выбежавшего на дорогу ребенка
21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня
Мальчик с места ДТП ушел, сейчас сотрудники ГАИ УВД Гродненского облисполкома устанавливают его личность по записи автомобильного регистратора. Всех, кто располагает информацией о ребенке, просят сообщить по телефонам: 8(0152) 79-75-41 либо 79-79-05.
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В Гродно фельдшер скорой помощи получила черепно-мозговую травму из-за выбежавшего на дорогу ребенка
Мальчик с места ДТП ушел, сейчас сотрудники ГАИ УВД Гродненского облисполкома устанавливают его личность по записи автомобильного регистратора. Всех, кто...
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