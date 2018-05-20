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Погода на ближайшие дни: дожди, грозы и небольшое похолодание

21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Во вторник, 22 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории страны также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит +6… +12°С, в отдельных районах – от +3 до +5°С, днем столбики термометров будут подниматься до +15… +21°С, по югу страны – до +23°С.

В среду, 23 мая, синоптики также обещают облачную с прояснениями погоду. На большей части  кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный с переходом на северный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит +7… +13°С, максимальная днем – от +18 до +24°С, по юго-востоку – до +25… +27°С.

В четверг, 24 мая, будет переменная облачность. Ночью местами, днем по востоку республики – кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от +8 до +14°С, по юго-востоку – до +16°С, максимальная днем – +18 +25°С.

 
 
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