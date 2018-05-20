В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пограничник, таможенник пункта пропуска и водитель авто предстанут перед судом за пособничество в уклонении от уплаты таможенных платежей Установлено, что сотрудник пограничного контроля в пункте пропуска «Песчатка» дал сотруднику таможни взятку в размере 100 долларов США и попросил его не...

Установлено, что сотрудник пограничного контроля в пункте пропуска «Песчатка» дал сотруднику таможни взятку в размере 100 долларов США и попросил его не проводить таможенный досмотр автомобиля под управлением неработающего брестчанина. В автомобиле перевозили иностранную обувь, одежду и бытовую технику. Водитель транспортного средства внес в таможенную декларацию заведомо не достоверные сведения о перевозимом товаре. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 65 500 рублей. Действия водителя квалифицированы как уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.Действия сотрудников пункта пограничного контроля и Брестской таможни квалифицированы как пособничество в уклонении от уплаты таможенных платежей.Также пограничнику инкриминированы подстрекательство к злоупотреблению служебными полномочиями, а таможеннику предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки . После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности обвиняемых.