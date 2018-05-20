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Пограничник, таможенник пункта пропуска и водитель авто предстанут перед судом за пособничество в уклонении от уплаты таможенных платежей

21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Установлено, что сотрудник пограничного контроля в пункте пропуска «Песчатка» дал сотруднику таможни взятку в размере 100 долларов США и попросил его не проводить таможенный досмотр автомобиля  под управлением неработающего брестчанина. В автомобиле  перевозили иностранную обувь, одежду и бытовую технику. Водитель транспортного средства внес в таможенную декларацию заведомо не достоверные сведения о перевозимом товаре. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 65 500 рублей.  Действия водителя квалифицированы как уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. 

Действия сотрудников пункта пограничного контроля  и Брестской таможни квалифицированы как пособничество в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Также пограничнику инкриминированы подстрекательство к злоупотреблению служебными полномочиями, а таможеннику предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки . После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности обвиняемых. 


 
 
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Установлено, что сотрудник пограничного контроля в пункте пропуска «Песчатка» дал сотруднику таможни взятку в размере 100 долларов США и попросил его не...
 
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