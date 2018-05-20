В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Месси в пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы" Лучший бомбардир определяется путем умножения количества забитых голов на коэффициент чемпионата. Гол, забитый в пяти самых сильных чемпионатах, оценивается...

Лучший бомбардир определяется путем умножения количества забитых голов на коэффициент чемпионата. Гол, забитый в пяти самых сильных чемпионатах, оценивается в два очка, с шестого по 21-е место – 1,5 очка, остальные – 1 очко.В прошедшем сезоне Месси забил за "Барселону" в чемпионате Испании 34 гола в 36 матчах (68 очков). На втором месте оказался Мохамед Салах – 32 гола (64 очка), на третьем – Харри Кейн – 30 голов (60 очков).Ранее Месси выигрывал "Золотую бутсу" в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах. Его главный оппонент – португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду – имеет в активе четыре титула.Месси уже девять раз становился чемпионом Испании, он также шестикратный обладатель Кубка Испании, семикратный – Суперкубка страны, четырехкратный – Лиги чемпионов, трехкратный – Суперкубка УЕФА, трехкратный – клубного чемпионата мира.