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Названы 6 полезных и малоизвестных функций Android

21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Оказалось, что на смартфонах и планшетах на Android можно поставить блок на нежелательного абонента, если внести его контакт в поле «только голосовая почта». Для этого человека вызываемый абонент будет постоянно занят, о чем скажут характерные гудки.

Также можно добавлять в блок уведомления от различных приложений. Для этого нужно лишь удерживать какое-то время надоедающее уведомление. Это откроет меню, которое быстро решит проблему.

Еще у Android есть весьма удобное дополнительное меню настроек, в которое можно войти, вытянув его с верха экрана.

В разделе «О телефоне» можно найткнуться на встроенные в смартфоны игры – что-то среднее между покемонами и тамагочи.

Если же цветные обои на рабочем столе заменить обычным черным фоном, то батарея смартфона прослужит вам на 20-30 % дольше.

Большая польза и у гостевого режима, благодаря ему персональную информацию на гаджете можно скрыть от чужих глаз.

Напомним, рынок мобильных гаджетов решили исследовать сотрудники аналитической компании Counterpoint Research. Они выяснили, какой Android-смартфон стал самым популярным.

Apple выпустила 2 коротких видеоролика, в которых попыталась высмеять Android и убедить тех, кто не является пользователем iOS, перейти на iPhone. Конечно, под "не-iOS" мы обычно имеем в виду Android, так как это единственная платформа для смартфонов, которая сейчас актуальна. 
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А в Минске недавно презентовали мобильное приложение, которое позволит не стоять в очереди за блинами или шашлыком во время массовых гуляний и фестивалей. 



 
Теги: Минск
 
 
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Оказалось, что на смартфонах и планшетах на Android можно поставить блок на нежелательного абонента, если внести его контакт в поле «только голосовая почта». Для...
 
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