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Названы 6 полезных и малоизвестных функций Android
21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня
Оказалось, что на смартфонах и планшетах на Android можно поставить блок на нежелательного абонента, если внести его контакт в поле «только голосовая почта». Для этого человека вызываемый абонент будет постоянно занят, о чем скажут характерные гудки.
Также можно добавлять в блок уведомления от различных приложений. Для этого нужно лишь удерживать какое-то время надоедающее уведомление. Это откроет меню, которое быстро решит проблему.
Еще у Android есть весьма удобное дополнительное меню настроек, в которое можно войти, вытянув его с верха экрана.
В разделе «О телефоне» можно найткнуться на встроенные в смартфоны игры – что-то среднее между покемонами и тамагочи.
Если же цветные обои на рабочем столе заменить обычным черным фоном, то батарея смартфона прослужит вам на 20-30 % дольше.
Большая польза и у гостевого режима, благодаря ему персональную информацию на гаджете можно скрыть от чужих глаз.
Напомним, рынок мобильных гаджетов решили исследовать сотрудники аналитической компании Counterpoint Research. Они выяснили, какой Android-смартфон
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Оказалось, что на смартфонах и планшетах на Android можно поставить блок на нежелательного абонента, если внести его контакт в поле «только голосовая почта». Для...
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