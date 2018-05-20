В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы 6 полезных и малоизвестных функций Android Оказалось, что на смартфонах и планшетах на Android можно поставить блок на нежелательного абонента, если внести его контакт в поле «только голосовая почта». Для...

Оказалось, что на смартфонах и планшетах на Android можно поставить блок на нежелательного абонента, если внести его контакт в поле «только голосовая почта». Для этого человека вызываемый абонент будет постоянно занят, о чем скажут характерные гудки.Также можно добавлять в блок уведомления от различных приложений. Для этого нужно лишь удерживать какое-то время надоедающее уведомление. Это откроет меню, которое быстро решит проблему.Еще у Android есть весьма удобное дополнительное меню настроек, в которое можно войти, вытянув его с верха экрана.В разделе «О телефоне» можно найткнуться на встроенные в смартфоны игры – что-то среднее между покемонами и тамагочи.Если же цветные обои на рабочем столе заменить обычным черным фоном, то батарея смартфона прослужит вам на 20-30 % дольше.Большая польза и у гостевого режима, благодаря ему персональную информацию на гаджете можно скрыть от чужих глаз.Напомним, рынок мобильных гаджетов решили исследовать сотрудники аналитической компании Counterpoint Research. Они выяснили, какой Android-смартфонApple выпустила 2 коротких видеоролика, в которыхAndroid и убедить тех, кто не является пользователем iOS, перейти на iPhone. Конечно, под "не-iOS" мы обычно имеем в виду Android, так как это единственная платформа для смартфонов, которая сейчас актуальна.А в Минске недавно, которое позволит не стоять в очереди за блинами или шашлыком во время массовых гуляний и фестивалей.