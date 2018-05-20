В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске в первые классы примут более 23 тыс. детей Документы будут принимать с 12 июня по 28 августа, приемные комиссии будут работать каждый будний день, а в течение июня также по субботам, передает БЕЛТА. ...

Документы будут принимать с 12 июня по 28 августа, приемные комиссии будут работать каждый будний день, а в течение июня также по субботам, передает БЕЛТА.Родителям необходимо предоставить заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, медсправку, паспорт одного из законных представителей.Чиновник отметил, что в новом учебном году отменяются вступительные экзамены в 5-е классы гимназий, предполагается сформировать 398 десятых классов.В этом учебном году завершают обучение на уровне базовой школы 15 тыс. 230 школьников, средней школы - чуть более 10 тыс. человек.