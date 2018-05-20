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В Минске в первые классы примут более 23 тыс. детей
21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня
Документы будут принимать с 12 июня по 28 августа, приемные комиссии будут работать каждый будний день, а в течение июня также по субботам, передает БЕЛТА.
Родителям необходимо предоставить заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, медсправку, паспорт одного из законных представителей.
Чиновник отметил, что в новом учебном году отменяются вступительные экзамены в 5-е классы гимназий, предполагается сформировать 398 десятых классов.
В этом учебном году завершают обучение на уровне базовой школы 15 тыс. 230 школьников, средней школы - чуть более 10 тыс. человек.
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Документы будут принимать с 12 июня по 28 августа, приемные комиссии будут работать каждый будний день, а в течение июня также по субботам, передает БЕЛТА. ...
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