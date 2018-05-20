Выбираем петли на межкомнатные двери



Найти магазины, где продаются двери в Минске , не проблема. Широкий ассортимент предложит каждый: двери входные, межкомнатные из разных материалов. И если определяются с дизайном и материалом, как правило, покупатели еще дома, то о фурнитуре нередко забывают. Наша статья сегодня о том, какие петли ставить на межкомнатные двери, чтобы они прослужили как можно дольше.

Особенности выбора петель для межкомнатных дверей





Перед походом в магазин отметить особенности конструкции. Учтите такие моменты: наличие притвора, вес, ширину полотна, интенсивность эксплуатации двери, сторону открытия створки, степень устойчивости от взломов.

Материал изготовления петель





Отечественными, зарубежными производителями предлагаются разные сплавы, металлы для изготовления петель.

Латунированные. Изготавливаются из сплавов алюминия, цинка, стали. Латунное покрытие гарантирует простой ход деталей, защищает от коррозии.

Латунные. Материал отличается прочностью, долговечностью, выдерживает высокую степень нагрузок, большой вес дверных полотен. Они изготовляются с напылением хрома или просто полированными.

Стальные. Считаются более долговечными. Стоят дороже двух предыдущих вариантов. Стальная фурнитура чаще всего устанавливается на входные группы.

Количество петель





Определившись с материалом, вы должны понять, сколько петель нужно для укрепления двери. Средний вес полотен для межкомнатного пространства – 25-40 кг. Поэтому обычно навешивают по 2 петли, располагая их снизу и сверху двери. От краев должно оставаться 25 см.

Массивные дверные конструкции (40-60 кг) требуют дополнительного навеса, который располагается вверху с отступом от верхней петли 23-25 см. При установке двери из тяжелых пород дерева или с коваными элементами, ее фиксируют четырьмя петлями. Они располагаются внизу и вверху по 2 шт. Этот вариант применяется и при высоте створки, превышающей 2 м.

Разновидности петель

Чтобы определиться с тем, какие петли ставить на межкомнатные двери, нужно разобраться с видами изделий.

Карточные





Карточные петли имеют простую конструкцию, они основаны на разъемном цилиндре. Верхняя часть похожа на гнездо, а ответная – штырь, фиксирующий на себе массу створки. Крепится петля к полотну и коробке специальными пластинами (крыльями, карточками). Каждая из них имеет несколько отверстий для стационарного крепежа (обычно 3-5).

Накладные





Монтаж выполняется прикручиванием «крыльев» навесов. Для устранения щели, что формируется во время закрывания, производителями была изобретена «бабочка». Это своеобразная петля с «крыльями», входящими в «пазл», образующими одну плоскость. Не характеризуются выносливостью. Используются для «финских» дверей, имеющих картонный заполнитель.

Врезные





Для образования идеального притвора используются врезные конструкции. Для установки применяют стамески.

Угловые





Предназначены для дверей с притвором. Петли отличаются «крыльями», выполненными в форме уголка. Благодаря этому гарантируется плотная фиксация полотна к дверной коробке.

Маятниковые





Маятниковые двери отличаются открытием в две стороны, поэтому специально для них была разработана индивидуальная конструкция карточных вариантов петель. К ним добавилась третья пластина. В ней нет отверстий для крепления, она формирует вспомогательную ось сгиба, благодаря чему гарантируется высокий уровень подвижности петли.

Право-левые





Это модели, у которых есть функция правостороннего, левостороннего открывания. Правые и левые конструкции разъемные, поэтому полотна с легкостью снимаются, не демонтируя петлю. Выбирая такие конструкции, обратите внимание на сторону открытия навеса. Если планируется открытие дверей на себя, значит, понадобятся левые навесы, от себя – правые.

Универсальные





Петли нагружаются равномерно, на них 4 сопряжения. Трущиеся углы оснащены подшипником, что уменьшает трение. Модели отличаются длительным сроком службы, они хорошо выдерживают нагрузки.

Вворачиваемые





Пластины-карты крепежа заменены штифтами – на каждой стороне по 2 элемента (один имеет резьбу), используются для дверей с четвертью. Не применяются на слабых, рыхлых основаниях.

Скрытые





Это название врезных петель, которые «прячутся» от посторонних глаз в глубине механизма. Используются для охраняемых комнат, поскольку гарантируют хорошую взломоустойчивость.

Декоративные





Предназначены для интерьеров, оформленных под старину. Они смотрятся как карточные накладные петли. «Крылья» причудливых форм украшают створки.

Определившись с тем, какие петли ставить на межкомнатные двери, можно смело покупать межкомнатные двери в Минске , оформляя свой дом красивыми конструкциями.