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Дом с видом на залив: зеленая крыша, металл на фасаде, дерево внутри
Семейный дом для отдыха расположен на красивейшем прибрежном участке с видом на залив Пеконик (Лонг Айленд, Нью-Йорк). Архитекторы
Дом выполнен в простой, почти минималистской стилистике в двух уровнях.
Жилой уровень с тремя спальнями частично расположен ниже уровня земли, а частично граничит с открытым бассейном.
Наверху находятся общая зона и главная спальня. Гостиная с панорамным остеклением открывает обзор на широкие просторы залива.
Еще одна интересная деталь — крышана земляная, засеяна луговыми травами. Снаружи фасад обшит деревом в сочетании с ржавым металлом.
Внутри клиент пожелал только натуральные материалы — кедр и белый дуб.
Гипсокартон, лакокрасочные материалы в отделке не использовались.
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Гипсокартон и лакокрасочные материалы в отделке не использовались.
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