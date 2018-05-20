Дом с видом на залив: зеленая крыша, металл на фасаде, дерево внутри

Семейный дом для отдыха расположен на красивейшем прибрежном участке с видом на залив Пеконик (Лонг Айленд, Нью-Йорк). Архитекторы Mapos основательно поработали над его внешним видом и внутренней планировкой — многие решения уникальны.





Дом выполнен в простой, почти минималистской стилистике в двух уровнях.





Жилой уровень с тремя спальнями частично расположен ниже уровня земли, а частично граничит с открытым бассейном.





Наверху находятся общая зона и главная спальня. Гостиная с панорамным остеклением открывает обзор на широкие просторы залива.





Еще одна интересная деталь — крышана земляная, засеяна луговыми травами. Снаружи фасад обшит деревом в сочетании с ржавым металлом.





Внутри клиент пожелал только натуральные материалы — кедр и белый дуб.





Гипсокартон, лакокрасочные материалы в отделке не использовались.















