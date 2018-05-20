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​Новая угроза на Гавайях: лава от вулкана Килауэа достигла Тихого океана

21.05.2018 14:10 — Разное | ОНТ  
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Это создаёт смертельную опасность местным жителям.

Суть в том, что при соприкосновении магмы с морской водой началась химическая реакция: возникло токсичное облако. Власти говорят, что теперь в воздухе повышено содержание вредных веществ. Несколько тысяч человек, чтобы избежать отравления, экстренно переезжают. А лава тем временем вновь приводит к разрушениям на земле: уничтожены уже более сорока домов. Появился и первый пострадавший – мужчину забрали в больницу с ожогом. Напомним, вулкан Килауэа начал извергаться около двух недель назад – он один из самых активных в мире. 

 
 
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Это создаёт смертельную опасность местным жителям.
 
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