Минтранс хочет отложить конкурс для выбора перевозчиков до конца года

Изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» вступили в силу 23 января текущего года. Норма, которая касается перевозчиков, заработала с 26 февраля.

Что произошло

Все частники-нерегуляры должны были заключить договор с местным оператором на осуществление регулярных пассажирских перевозок, чтобы продолжить работать. Маршрутчиков обязали отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться только на конкретных остановках, разработать расписание, интервалы движения транспортных средств, количество выполняемых рейсов по маршруту и прочее. При этом перевозчики должны платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзалу.

Для того чтобы работать в рамках закона, они должны были предоставить оператору список своих машин с указанием марки и модели, года выпуска, а также документы по перечню. Взамен перевозчикам выдавали карточку, по которой они могли ездить три месяца, а потом оператор должен был провести конкурс на возможность осуществлять перевозки по конкретным маршрутам. Тогда частники боялись, что через три месяца их просто выкинут, а конкурс выиграет какой-нибудь государственный автопарк.

Конкурсов не будет. До конца года

Однако Минтранс вынес на общественное обсуждение проект указа «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров», пишет TUT.BY. Проект предлагает разрешить регулярным перевозчикам работать без конкурсов до конца года. Он будет работать только с договорами, заключенными после 23 января этого года. То есть если перевозчик сейчас официально работает с оператором и осуществляет регулярные перевозки – никто с маршрута его не выгонит. Анонсированные сначала «три месяца» продлили до конца года. Так что пока никаких конкурсов не будет. Но это только пока.

Высказать предложения по проекту указа все желающие могут до 24 мая включительно, направив информацию на электронный адрес: project@niit.by .

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