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Минтранс хочет отложить конкурс для выбора перевозчиков до конца года
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Изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» вступили в силу 23 января текущего года. Норма, которая касается перевозчиков, заработала с 26 февраля.
Что произошло
Все частники-нерегуляры должны были заключить договор с местным оператором на осуществление регулярных пассажирских перевозок, чтобы продолжить работать. Маршрутчиков обязали отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться только на конкретных остановках, разработать расписание, интервалы движения транспортных средств, количество выполняемых рейсов по маршруту и прочее. При этом перевозчики должны платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзалу.
Для того чтобы работать в рамках закона, они должны были предоставить оператору список своих машин с указанием марки и модели, года выпуска, а также документы по перечню. Взамен перевозчикам выдавали карточку, по которой они могли ездить три месяца, а потом оператор должен был провести конкурс на возможность осуществлять перевозки по конкретным маршрутам. Тогда частники боялись, что через три месяца их просто выкинут, а конкурс выиграет какой-нибудь государственный автопарк.
Конкурсов не будет. До конца года
Однако Минтранс вынес на общественное обсуждение проект указа «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров»,
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