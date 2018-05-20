ТелетрейдБел продолжает сотрудничество с лучшими вузами Беларуси

ООО «ТелетрейдБел» продолжает сотрудничество с Институтом бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета.

В апреле этого года финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова прочла цикл лекций для студентов кафедры бизнес-администрирования по международным финансам, планированию и учету рисков. Лекции вызвали живой интерес у аудитории, поэтому следующее предложение последовало буквально через три недели.

14 мая состоялась очередная лекция на тему «Банковская система Республики Беларусь». Как известно, в 2018 году Национальный банк Республики Беларусь ставит перед собой три ключевых задачи: поддержание ценовой стабильности, обеспечение стабильности банковской системы РБ и обеспечение надежного и безопасного функционирования платежной системы. Одна из важнейших задач регулятора — удержать годовую инфляцию в пределах 6%. О том, какие инструменты может задействовать центробанк для достижения этой цели, рассказала студентам 3 курса Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

«Время летит очень быстро, сегодня эти ребята студенты, но достаточно скоро они станут бизнесменами, политиками, госслужащими. Именно они через 20 лет будут определять судьбу национальных финансов, экономики и в целом государства. Хочется надеяться, что полученные сегодня знания пригодятся им в дальнейшей деятельности», — отметила госпожа Кулакова после занятий.