В риелторских базах все чаще попадаются дачи, в которых можно жить круглый год. Такие дома изначально строятся с расчетом на постоянное жительство за городом, поэтому в них отдается должное и коммуникациям, и обстановке. Один из примеров — выставленная на продажу «английская» дача возле озера Вяча.



Фото: realt.by

Дом площадью 167 квадратных метров был построен в 2017 году. Он расположен в садовом товариществе «Вяча» в 19 километрах от Минска.





Коттедж, говорится в объявлении, готов для проживания, уже с ремонтом, меблирован и укомплектован необходимой бытовой техникой.





















Участок — 10 соток, видно, что начали работать над ландшафтным дизайном. Есть гараж.





Дачу продают за 174 тысячи долларов.



