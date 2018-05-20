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Хороша во всех смыслах: под Минском продают дачу, построенную в "английском стиле"

21.05.2018 13:57 — Разное | Tut.by  
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В риелторских базах все чаще попадаются дачи, в которых можно жить круглый год. Такие дома изначально строятся с расчетом на постоянное жительство за городом, поэтому в них отдается должное и коммуникациям, и обстановке. Один из примеров — выставленная на продажу «английская» дача возле озера Вяча.


Фото: realt.by

Дом площадью 167 квадратных метров был построен в 2017 году. Он расположен в садовом товариществе «Вяча» в 19 километрах от Минска.


Коттедж, говорится в объявлении, готов для проживания, уже с ремонтом, меблирован и укомплектован необходимой бытовой техникой.






Участок — 10 соток, видно, что начали работать над ландшафтным дизайном. Есть гараж.


Дачу продают за 174 тысячи долларов.


 
Теги: Минск
 
 
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