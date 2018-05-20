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Новый фильм о Дэдпуле скинул "Мстителей" с вершины и возглавил кинопрокат Минска

21.05.2018 13:56 — Разное | Tut.by  
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Болтливый наемник снова в деле: сиквел «Дэдпула» оказался на первом месте столичного проката, скинув с вершины Тони Старка и компанию из «марвеловской» вселенной. Так, доминированию третьих «Мстителей» пришел конец. Пока два гиганта борются за любовь зрителей, в топ-5 появились новые фильмы: комедия «За бортом» и мультфильм «Пчелка Мая и кубок меда». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Итак, по данным УП «Киновидеопрокат», кинокомикс «Дэдпул 2» заработал за премьерную неделю 247,9 тысячи рублей и возглавил кинопрокат Минска. Мировые сборы ленты Дэвида Литча составили 301 млн долларов. Отметим, также «Дэдпул» показал лучший результат для фильмов киностудии FOX.

Что интересно, провернул все это «Дэдпул» без помощи китайской аудитории. Там лишь недавно показали первую часть эпопеи (событие произошло в рамках Пекинского кинофестиваля), тогда как о премьере сиквела еще не было и речи.

Однако несмотря на впечатляющие результаты, по итогам уикенда сиквел немного уступил своему предшественнику — первой части.

В новом фильме Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, и попутно надирает 50 оттенков задниц. Потому что иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики и собственную супергеройскую команду.

На второе место кинопроката опустился другой кинокомикс — «Мстители: Война бесконечности». Общие мировые сборы блокбастера достигли 1,813 млрд долларов. Это четвертый результат в истории кино.

«Война бесконечности» прямо сейчас находится в шаге от попадания в тройку самых кассовых лент в истории — выше только «Аватар», «Титаник» и «Звездные войны: Пробуждение силы».


За последнюю неделю «Мстители» добавили в кассы Минска еще 54,8 тысячи рублей.

На третьем месте — продолжение мультфильма «Пчелка Майя» (2014), снятого по мотивам повести Вальдемара Бонсельса «Приключения пчелки Майи». В новых событиях легендарной пчелки Майя случайно ставит в неловкое положение императрицу Бузрополиса, и теперь она вынуждена принять участие в Медовых играх за право спасти свой улей. Сборы в Минске — 5,8 тысячи рублей.

Главный сюрприз недели — премьера ремейка популярной комедии 1987 года (Гэрри Маршалла с Голди Хоун и Куртом Расселом) — «За бортом» — это четвертое место. Но на сей раз за борт отправляется капризный миллионер в исполнении суперзвезды мексиканского кино Эухенио Дербеса. Вылавливает его мать троих детей в исполнении Анны Фэрис.


Критики не впечатлены — всего 30% «свежести» на Rotten Tomatoes. А вот зрителям он пришелся по душе: оценка CinemaScore — A-, 78% одобрения на том же Rotten Tomatoes. Сборы в Минске составили 5,3 тысячи рублей.

Топ-5 закрывает режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» (4,9 тысячи рублей).

Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

***

19 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить 10 парных билетов на фестиваль Stereo Weekend с Новым Радио в Минске бесплатно. Розыгрыш продлится до 25 мая. Инструкция, как заполучить билеты, есть по ссылке.


 

 
Теги: Минск
 
 
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