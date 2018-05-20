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Новый фильм о Дэдпуле скинул "Мстителей" с вершины и возглавил кинопрокат Минска
Болтливый наемник снова в деле: сиквел
Итак, по данным УП «Киновидеопрокат», кинокомикс «Дэдпул 2» заработал за премьерную неделю 247,9 тысячи рублей и возглавил кинопрокат Минска. Мировые сборы ленты Дэвида Литча составили 301 млн долларов. Отметим, также «Дэдпул» показал лучший результат для фильмов киностудии FOX.
Что интересно, провернул все это «Дэдпул» без помощи китайской аудитории. Там лишь недавно показали первую часть эпопеи (событие произошло в рамках Пекинского кинофестиваля), тогда как о премьере сиквела еще не было и речи.
Однако несмотря на впечатляющие результаты, по итогам уикенда сиквел немного уступил своему предшественнику — первой части.
В новом фильме Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, и попутно надирает 50 оттенков задниц. Потому что иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики и собственную супергеройскую команду.
На второе место кинопроката опустился другой кинокомикс —
«Война бесконечности» прямо сейчас находится в шаге от попадания в тройку самых кассовых лент в истории — выше только «Аватар», «Титаник» и «Звездные войны: Пробуждение силы».
За последнюю неделю «Мстители» добавили в кассы Минска еще 54,8 тысячи рублей.
На третьем месте — продолжение мультфильма
Главный сюрприз недели — премьера ремейка популярной комедии 1987 года (Гэрри Маршалла с Голди Хоун и Куртом Расселом) —
Критики не впечатлены — всего 30% «свежести» на Rotten Tomatoes. А вот зрителям он пришелся по душе: оценка CinemaScore — A-, 78% одобрения на том же Rotten Tomatoes. Сборы в Минске составили 5,3 тысячи рублей.
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