ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси по хоккею опустилась на 14 место в рейтинге IIHF

21.05.2018 14:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Международная федерация хоккея по окончании чемпионата мира обновила рейтинг-лист национальных сборных.

Команда Беларуси, потерпевшая в Копенгагене семь поражений, сейчас занимает 14 место. По сравнению с прошлым годом мы потеряли четыре позиции, пропустив вперёд Словакию, Латвию, Данию и Францию. Сборная Швеции, выигравшая золотые медали, обошла Россию и поднялась на второе место. 

Лидируют в рейтинге по-прежнему канадцы. В следующем году белорусские хоккеисты сыграют в первом дивизионе чемпионата мира. Турнир пройдёт в Казахстане с 29 апреля по 5 мая. Помимо хозяев, нашими соперниками за одну из двух путёвок в элиту станут сборные Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы. 

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Международная федерация хоккея по окончании чемпионата мира обновила рейтинг-лист национальных сборных. Команда Беларуси, потерпевшая в Копенгагене семь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламент Казахстана готов ускорить ратификацию интеграционных соглашений - спикер мажилиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика