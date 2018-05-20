Сборная Беларуси по хоккею опустилась на 14 место в рейтинге IIHF

Международная федерация хоккея по окончании чемпионата мира обновила рейтинг-лист национальных сборных.

Команда Беларуси, потерпевшая в Копенгагене семь поражений, сейчас занимает 14 место. По сравнению с прошлым годом мы потеряли четыре позиции, пропустив вперёд Словакию, Латвию, Данию и Францию. Сборная Швеции, выигравшая золотые медали, обошла Россию и поднялась на второе место.

Лидируют в рейтинге по-прежнему канадцы. В следующем году белорусские хоккеисты сыграют в первом дивизионе чемпионата мира. Турнир пройдёт в Казахстане с 29 апреля по 5 мая. Помимо хозяев, нашими соперниками за одну из двух путёвок в элиту станут сборные Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы.