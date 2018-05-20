

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Зоопарк полнейший. К сожалению. Есть хорошие предприятия, такие как „Мостовдрев“ и „Речицадрев“. Это два безусловных лидера, рентабельность производственной деятельности которых перевалила за 20%. Это локомотивы холдинга».

Сегодня когда мы говорим про деревообработку, это уже не та деревообработка, которая была два года назад, когда ее передали Банку развития, заверил журналистов председатель правления Банка развития. Модернизация, которая стоила сотни миллионов евро, тогда обернулась хроническими убытками и неподъемными платежами по кредитам, сейчас рентабельность производства в среднем по холдингу вышла в плюс.— рассказал Румас.Он отметил, что пока четыре из девяти деревообрабатывающих предприятий обслуживаются в Беларусбанке, но с учетом подписанного сегодня меморандума о сотрудничестве Банка развития и Беларусбанка будет рассмотрен вопрос о том. чтобы Беларусбанк стал основным обслуживающим и финансирующим банком и для остальных пяти.На вопрос о том, есть ли у предприятий деревообработки необходимость в кредитах под оборотку, Румас отметил, что— отметил он.Глава Банка развития рассказал, что холдинг деревообрабатывающей промышленности по итогам трех месяцев 2018 года имеет рентабельность производственной деятельности более 6%. Два года назад было минус 18%, напомнил Румас.заверил он.Поднять проблемную отрасль удалось за счет ряда факторов, считает Румас.— отметил глава Банка развития.При этом, признал Румас, ситуация на разных предприятиях неровная:Проблемных предприятия, которые находятся в отрицательной зоне, два — это «ФанДОК» и «Витебскдрев».— добавил Румас.