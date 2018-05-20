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Евро упал до минимума за 145 дней

21.05.2018 13:50 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 21 мая белорусский рубль уступил доллару, но укрепился к евро и российскому рублю.

А частности, курс доллара вырос на 0,0084 рубля до 2,0022 BYN/USD до максимального уровня за последние 10 дней.

Курс евро упал на 0,0067 рубля до 2,3483 BYN/EUR. Это минимальный уровень с 27 февраля 2017 года.

Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0145 рубля до 3,2031 BYN/100 RUB. Рубль РФ оказался на минимуме за 17 дней.

В целом по итогам торгов валютная корзина подешевела на 0,19% и достигла минимального уровня с конца августа 2017 года.

 
 
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По итогам валютных торгов 21 мая белорусский рубль уступил доллару, но укрепился к евро и российскому рублю.
 
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