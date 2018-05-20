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Канада сохранила лидерство в мировом хоккейном рейтинге, Беларусь опустилась на 3 позиции

21.05.2018 13:44 — Разное | UDF  
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Канада сохранила лидерство в мировом рейтинге. Фото: iihf.com
Канада, несмотря на поражение в матче за бронзу на ЧМ-2018, сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея.

Беларусь, впервые за 15 лет расставшаяся с элитным дивизионом, опустилась с 11-й на 14-ю строку.

Рейтинг IIHF составляется на основании выступлений сборных на чемпионатах мира и зимней Олимпиаде за последние 4 года.

Швеция, выиграв золото на ЧМ-2018, подвинула со 2-й строки выбывшую в четвертьфинале Россию.

Завоевавшая бронзу команда США поднялась на 2 строки, вышедшая в финал чемпионата мира Швейцария взобралась на 7-ю позицию.

Самый неожиданный четвертьфиналист ЧМ-2018 Латвия поднялась на 2 ступеньки и занимает 11-е место.

1 (1). Канада — 3990 очков

2 (3). Швеция — 3945

3 (2). Россия — 3930

4 (6). США — 3765

5 (4). Финляндия — 3765

6 (5). Чехия — 3690

7 (8). Швейцария — 3590

8 (7). Германия — 3575

9 (9). Норвегия — 3270

10 (10). Словакия — 3245

11 (13). Латвия — 3225

12 (14). Дания — 3130

13 (12). Франция — 3115

14 (11). Беларусь — 3085

15 (15). Словения — 2915

16 (18). Южная Корея — 2835

17 (17). Австрия — 2820

18 (16). Казахстан — 2760

19 (19). Италия — 2725

20 (20). Венгрия — 2595…

...49 (-). Туркменистан — 200...

50 (-). Кувейт — 140.

Всего в рейтинге 50 стран.

Ближайший чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая 2019 года.

Сборная Беларуси возвращать путевку в класс сильнейших через год будет в Казахстане. Турнир группы «А» в дивизионе I пройдет в Астане на льду «Барыс-Арены» с 29 апреля по 5 мая 2019 года. Соперниками белорусов, помимо хозяев турнира, станут Словения, Венгрия, Южная Корея и Литва. Две лучшие команды этой шестерки получат пропуска в элитный дивизион на ЧМ-2020.

Напомним, что ЧМ-2021 в элитном дивизионе пройдет в Минске и Риге, поэтому команды Беларуси и Латвии в любом случае сыграют на турнире. Если даже Беларусь не сможет вернуться в первый год, то автоматом получит продвижение в 2020-м.

В 2020 году элитный дивизион ЧМ примут Цюрих и Лозанна (Швейцария), в 2022-м — Тампере и Хельсинки (Финляндия).

 
Теги: Минск
 
 
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Канада, несмотря на поражение в матче за бронзу на ЧМ-2018, сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея.
 
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