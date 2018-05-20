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Канада сохранила лидерство в мировом хоккейном рейтинге, Беларусь опустилась на 3 позиции
Канада сохранила лидерство в мировом рейтинге. Фото: iihf.com
Беларусь, впервые за 15 лет расставшаяся с элитным дивизионом, опустилась с 11-й на 14-ю строку.
Рейтинг IIHF составляется на основании выступлений сборных на чемпионатах мира и зимней Олимпиаде за последние 4 года.
Швеция, выиграв золото на ЧМ-2018, подвинула со 2-й строки выбывшую в четвертьфинале Россию.
Завоевавшая бронзу команда США поднялась на 2 строки, вышедшая в финал чемпионата мира Швейцария взобралась на 7-ю позицию.
Самый неожиданный четвертьфиналист ЧМ-2018 Латвия поднялась на 2 ступеньки и занимает 11-е место.
1 (1). Канада — 3990 очков
2 (3). Швеция — 3945
3 (2). Россия — 3930
4 (6). США — 3765
5 (4). Финляндия — 3765
6 (5). Чехия — 3690
7 (8). Швейцария — 3590
8 (7). Германия — 3575
9 (9). Норвегия — 3270
10 (10). Словакия — 3245
11 (13). Латвия — 3225
12 (14). Дания — 3130
13 (12). Франция — 3115
14 (11). Беларусь — 3085
15 (15). Словения — 2915
16 (18). Южная Корея — 2835
17 (17). Австрия — 2820
18 (16). Казахстан — 2760
19 (19). Италия — 2725
20 (20). Венгрия — 2595…
...49 (-). Туркменистан — 200...
50 (-). Кувейт — 140.
Всего в рейтинге 50 стран.
Ближайший чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая 2019 года.
Сборная Беларуси возвращать путевку в класс сильнейших через год будет в Казахстане. Турнир группы «А» в дивизионе I пройдет в Астане на льду «Барыс-Арены» с 29 апреля по 5 мая 2019 года. Соперниками белорусов, помимо хозяев турнира, станут Словения, Венгрия, Южная Корея и Литва. Две лучшие команды этой шестерки получат пропуска в элитный дивизион на ЧМ-2020.
Напомним, что ЧМ-2021 в элитном дивизионе пройдет в Минске и Риге, поэтому команды Беларуси и Латвии в любом случае сыграют на турнире. Если даже Беларусь не сможет вернуться в первый год, то автоматом получит продвижение в 2020-м.
В 2020 году элитный дивизион ЧМ примут Цюрих и Лозанна (Швейцария), в 2022-м — Тампере и Хельсинки (Финляндия).
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Канада, несмотря на поражение в матче за бронзу на ЧМ-2018, сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея.
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