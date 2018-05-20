Исполком СНГ не располагает документами о выходе Украины



Фото: Sputnik / Виктор Толочко

Исполком СНГ пока не получал из Киева документов об отзыве всех представителей из уставных организаций, сообщили в штаб-квартире СНГ, передает Sputnik.В субботу, 19 мая, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ.сообщилив понедельник в Исполкоме СНГ.По словам собеседников агентства, постоянный представитель Украины при уставных органах содружества продолжает работать в Минске, она не отозвана.В минувшее воскресенье президент Украиныв очередной раз заявил, что страна выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ.— заявил украинский лидер во время выступления в заповеднике "Быковнянские могилы" под Киевом.Порошенко также отметил, что Киев рассматривал СНГ исключительно как инструментпосле распада СССР. При этом президент напомнил, что