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Исполком СНГ не располагает документами о выходе Украины
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Исполком СНГ пока не получал из Киева документов об отзыве всех представителей из уставных организаций, сообщили в штаб-квартире СНГ, передает Sputnik.
В субботу, 19 мая, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ.
"На 10:00 21 мая в секретариате Исполкома СНГ документов из Киева по данной тематике не было", — сообщили
По словам собеседников агентства, постоянный представитель Украины при уставных органах содружества продолжает работать в Минске, она не отозвана.
В минувшее воскресенье президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил, что страна выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ.
"Сейчас мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", — заявил украинский лидер во время выступления в заповеднике "Быковнянские могилы" под Киевом.
Порошенко также отметил, что Киев рассматривал СНГ исключительно как инструмент "цивилизованного развода" после распада СССР. При этом президент напомнил, что "Украина не ратифицировала устав СНГ, так и не стала и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ".
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Постоянный представитель страны в СНГ продолжает работать в Исполнительном комитете в Минске.
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