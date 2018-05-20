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Как в Беларуси закрывают глаза на абсурдную ситуацию, из-за которой процветает коррупция

21.05.2018 13:34 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Белорусское ноу-хау: взятки дают, чтобы исполнялись заключенные контракты и должники вернули деньги.

Два года назад Департамент финансовых расследований констатировал: число преступлений, связанных с уклонением от погашения кредиторской задолженности, растет. С тех пор проблема не только не решилась, но, кажется, приобрела хронический характер. Вот лишь несколько последних примеров.


Пример № 1

В апреле Следственный комитет сообщил, что и.о. гендиректора «Могилевдрев» и начальница отдела на «Бобруйскагромаш» брали взятки.
Исполняющий обязанности гендиректора (видимо, уже бывший) взял в качестве вознаграждения 900 рублей, продукты и спиртное за погашение кредиторской задолженности. Начальник одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» неоднократно получала деньги (всего около $ 3 тысяч) за своевременную оплату по заключенным договорам поставок.


Пример № 2

В мае Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя председателя правления Белкоопсоюза Дмитрия Баранова. Вот что выяснилось: подозреваемый с сентября 2015 года по апрель 2017-го получил взятки на сумму более $ 2,4 тысяч от своего доверенного лица за погашение кредиторской задолженности перед некой фирмой.

Как в Беларуси закрывают глаза на абсурдную ситуацию, из-за которой процветает коррупция

Дмитрий Баранов. Фото: mtk-bks.by

Кстати, осенью прошлого года экс-гендиректор «Белкоопвнешторга Белкоопсоюза» Владимир Забродский получил 7 лет. За погашение задолженности перед ООО «Мир пива» он получил взятки на сумму около 15 тысяч рублей.

В 2015 году экс-глава Белкоопсоюза Сергей Сидько был приговорен к 12 годам.


Это стало обычной практикой: получить товар и не рассчитаться

Как сообщил источник UDF.BY, на многих белорусских предприятиях давно укоренилась практика с опозданием рассчитываться по заключенным договорам. В некоторых организациях руководители дают прямое указание подчиненным расплачиваться только после появления угроз со стороны поставщиков.

Для коррупционеров на госпредприятиях ситуация дает широкие возможности для получения взяток. Сначала получают «благодарность» за заключение контракта, затем – за своевременную оплату.


Власти закрывают глаза на нарушения госпредприятий

Правоохранители охотятся на коррупционеров, но с причинами злоупотреблений власти по большому счету не борются. В Беларуси государственный сектор слишком огромен, а некоторые госпредприятия, по сути, занимают монопольное место на рынке. Поэтому частные организации не могут себе позволить игнорировать сотрудничество с ними, хоть и осознают риск того, что оплату придется ждать месяцами, а то и годами.

Самое интересное, что в Беларуси действует уголовная статья № 242, которая за уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (при наличии возможности выполнить обязанность) предусматривает штраф, лишение права занимать определенные должности, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Но на практике правоохранители привлекают к ответственности руководителей госпредприятий по этой статье довольно редко. Отчего те, видимо, чувствуют свою безнаказанность и готовы требовать взятки с поставщиков за выплату долга.

Совершенно другое отношение властей к долгам перед госпредприятиями. В прошлом году Александр Лукашенко поручил генпрокурору организовать работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности с соседей.

По данным телеканала ОНТ, на начало этого года российские предприятия должны Беларуси почти 2 миллиарда долларов. Проблемы с возвратом денег испытывают «Белнефтехим», «Беллегпром», предприятия пищевой промышленности.

В отношении невыплаты долгов внутри страны власти такой обеспокоенности не проявляют. Из сообщений правоохранителей о задержании за взятки руководителей крупных предприятий можно сделать вывод, что это лишь вершина айсберга, и большинство коррупционеров и поставщиков тихо договариваются между собой.

 
 
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Белорусское ноу-хау: взятки дают, чтобы исполнялись заключенные контракты и должники вернули деньги.
 
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