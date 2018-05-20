|
Как в Беларуси закрывают глаза на абсурдную ситуацию, из-за которой процветает коррупция
Иллюстративное фото
Два года назад Департамент финансовых расследований констатировал: число преступлений, связанных с уклонением от погашения кредиторской задолженности, растет. С тех пор проблема не только не решилась, но, кажется, приобрела хронический характер. Вот лишь несколько последних примеров.
Пример № 1
В апреле Следственный комитет сообщил, что и.о. гендиректора «Могилевдрев» и начальница отдела на «Бобруйскагромаш» брали взятки.
Исполняющий обязанности гендиректора (видимо, уже бывший) взял в качестве вознаграждения 900 рублей, продукты и спиртное за погашение кредиторской задолженности. Начальник одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» неоднократно получала деньги (всего около $ 3 тысяч) за своевременную оплату по заключенным договорам поставок.
Пример № 2
В мае Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя председателя правления Белкоопсоюза Дмитрия Баранова. Вот что выяснилось: подозреваемый с сентября 2015 года по апрель 2017-го получил взятки на сумму более $ 2,4 тысяч от своего доверенного лица за погашение кредиторской задолженности перед некой фирмой.
Дмитрий Баранов. Фото: mtk-bks.by
Кстати, осенью прошлого года экс-гендиректор «Белкоопвнешторга Белкоопсоюза» Владимир Забродский получил 7 лет. За погашение задолженности перед ООО «Мир пива» он получил взятки на сумму около 15 тысяч рублей.
В 2015 году экс-глава Белкоопсоюза Сергей Сидько был приговорен к 12 годам.
Это стало обычной практикой: получить товар и не рассчитаться
Как сообщил источник
Для коррупционеров на госпредприятиях ситуация дает широкие возможности для получения взяток. Сначала получают «благодарность» за заключение контракта, затем – за своевременную оплату.
Власти закрывают глаза на нарушения госпредприятий
Правоохранители охотятся на коррупционеров, но с причинами злоупотреблений власти по большому счету не борются. В Беларуси государственный сектор слишком огромен, а некоторые госпредприятия, по сути, занимают монопольное место на рынке. Поэтому частные организации не могут себе позволить игнорировать сотрудничество с ними, хоть и осознают риск того, что оплату придется ждать месяцами, а то и годами.
Самое интересное, что в Беларуси действует уголовная статья № 242, которая за уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (при наличии возможности выполнить обязанность) предусматривает штраф, лишение права занимать определенные должности, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Но на практике правоохранители привлекают к ответственности руководителей госпредприятий по этой статье довольно редко. Отчего те, видимо, чувствуют свою безнаказанность и готовы требовать взятки с поставщиков за выплату долга.
Совершенно другое отношение властей к долгам перед госпредприятиями. В прошлом году Александр Лукашенко поручил генпрокурору организовать работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности с соседей.
По данным телеканала ОНТ, на начало этого года российские предприятия должны Беларуси почти 2 миллиарда долларов. Проблемы с возвратом денег испытывают «Белнефтехим», «Беллегпром», предприятия пищевой промышленности.
В отношении невыплаты долгов внутри страны власти такой обеспокоенности не проявляют. Из сообщений правоохранителей о задержании за взятки руководителей крупных предприятий можно сделать вывод, что это лишь вершина айсберга, и большинство коррупционеров и поставщиков тихо договариваются между собой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское ноу-хау: взятки дают, чтобы исполнялись заключенные контракты и должники вернули деньги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)