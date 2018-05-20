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Audi перевернулась на мосту и повисла на перилах
Авария произошла в Барановичском районе 19 мая в 5 утра, водитель не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение.
Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.
22-летний водитель двигался по трассе Р5 Барановичи — Новогрудок — Ивье и на 26-м километре не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. По предварительным данным, он уснул за рулем.
Автомобиль наехал на барьерное ограждение моста и повис на нем. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.
В связи с ДТП начата проверка.
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Авария произошла в Барановичском районе 19 мая, водитель не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение. Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского...
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