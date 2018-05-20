Audi перевернулась на мосту и повисла на перилах

Авария произошла в Барановичском районе 19 мая в 5 утра, водитель не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение.

Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

22-летний водитель двигался по трассе Р5 Барановичи — Новогрудок — Ивье и на 26-м километре не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. По предварительным данным, он уснул за рулем.

Автомобиль наехал на барьерное ограждение моста и повис на нем. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

В связи с ДТП начата проверка.