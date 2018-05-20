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Белорусам бесплатно продиагностируют автомобили

21.05.2018 14:35 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 21 мая по 1 июня 2018 года владельцы легковых автомобилей могут бесплатно проверить техническое состояние своих автомобилей. Диагностику проведут специалисты сети «Бош Авто Сервис» на заправках сети Газпромнефть. Инициатива призвана оценить реальное техническое состояние легкового автопарка и повысить безопасность автомобилей. Проверка коснется только электронных систем автомобиля.


Фото: Глеб Малофеев

Бесплатно можно проверить состояние любого легкового автомобиля, вне зависимости от модели, года выпуска и текущего состояния. Каждая поверка займет около получаса и затронет все электронные системы автомобиля. В новых моделях их может насчитываться до 45, а в бюджетных иномарках постарше — порядка 10.

— Такого рода мероприятие проводится в Беларуси впервые. Каждый желающий может проверить состояние своей машины и в случае необходимости получить рекомендации специалистов. В конечном счете, это позволит водителю предотвратить аварийную ситуацию или чувствовать себя увереннее за рулем. А заодно — избежать дорогостоящих поломок и как следствие высоких расходов на ремонт, — говорят организаторы.

Для проверок на АЗС организованы зоны диагностики — шатры, в которых установлены специальные диагностические приборы. Чтобы протестировать автомобиль, надо подъехать к палатке и обратиться к специалисту. Все остальное сделают диагносты: подключатся к автомобилю, проведут диагностику и дадут рекомендации.

После диагностики водитель получит протокол проверки, который на выбор отправят по электронной почте или предоставят в бумажном виде.

Проверки будут проходить во второй половине дня на АЗС Газпромнефть в трех городах — Минске, Борисове и Бресте.

21 мая — Борисов (на улице Гагарина)

22 мая — Брест (на улице Лейтенанта Рябцева, 39)

Минск:

28 мая — на улице Ваупшасова, 12

29 мая — на улице Матусевича, 35А

30 мая — на улице Кижеватова, 84

31 мая — на Партизанском проспекте, 103б

1 июня — на улице Купревича, 2а

По результатам бесплатных проверок будет собрана статистика по наиболее распространенным проблемам. На их основе эксперты подготовят советы и рекомендации для автолюбителей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Беларуси пройдет масштабная акция, в ходе которой всем желающим проведут диагностику электронных систем автомобиля. Акция пройдет в Бресте, Минске и Борисове.
 
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