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Профилактическую работу с кировчанами в рамках акции «Не оставляйте детей одних» провели сотрудники Кировского РОЧС

21.05.2018 — Разное | Кировец  
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Профилактическую работу с кировчанами в рамках акции «Не оставляйте детей одних» провели сотрудники Кировского РОЧС

Профилактическую работу с кировчанами в рамках акции «Не оставляйте детей одних» провели сотрудники Кировского РОЧС

Профилактическую работу с кировчанами в рамках акции «Не оставляйте детей одних» провели сотрудники Кировского РОЧС

Закончился первый этап республиканской профилактической акции «Не оставляйте детей одних». В рамках ее работники Кировского РОЧС проводили профилактическую работу с жителями на улицах города и в местах с массовым пребыванием людей. Об этом рассказала инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

Одним из мест проведения акции стал магазин «Универмаг» г.Кировска. Работники РОЧС Александр Журавский и Анастасия Юрченко совместно с ребятами, являющимися членами БМООСП рассказывали посетителям магазина об опасности оставления детей одних без присмотра.

Также работники РОЧС посетили рынок г.Кировска. Солнечная погода помогла побеседовать с множеством людей. Представители РОЧС в своем выступлении перед жителями города акцентировали внимание на обеспечении безопасности детей в период летних каникул, напомнили присутствующим печальные факты детского травматизма и их причины, об опасностях, которые поджидают малышей дома, а также рассказали как избежать печальных последствий.

Акцией были охвачены не только взрослые, маленьким жителям г.Кировска тоже удалось поучаствовать в данном мероприятии. Дети с удовольствием отвечали на вопросы представителей МЧС и с интересом разглядывали наглядно-изобразительную продукцию,  которую им вручали ребята из БМООСП.

 

 
 
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Закончился первый этап республиканской профилактической акции «Не оставляйте детей одних». В рамках ее работники Кировского РОЧС проводили...
 
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