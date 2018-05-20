ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОДИЛИ НА СЛУЖБУ

Началась отправка граждан нашей страны, призванных на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования. Для призывников Минской области торжественное мероприятие было организовано у подножия Кургана Славы.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Минского областного исполнительного комитета, военного комиссариата Минской области, общественных организаций, ветераны, учащиеся военно-патриотических классов, родные и близкие призывников.

Началось торжественное мероприятие с возложения цветов к подножию мемориального комплекса в память о воинах, ценой своей жизни отстоявших свободу и независимость нашей Родины.

После торжественного открытия митинга слово было предоставлено заместителю председателя Минского областного исполнительного комитета Виктору Ивановичу Сиренко. В своем выступлении он отметил, что в жизни каждого юноши наступает срок, когда Отчизна призывает его на воинскую службу, и он обретает гордое звание – солдат. И символично, что это торжественное мероприятие проходило в День семьи, именно здесь, возле Кургана Славы. Ведь им, будущим защитникам Родины, предстоит охранять мир в нашем общем доме, спокойствие и безопасность своих родных. Также Виктор Иванович пожелал призывникам вернуться домой украшенными наградами Вооруженных Сил Республики Беларусь за успешную службу.

Далее слово для напутствия будущих солдат было предоставлено военному комиссару Минской области, воину-интернационалисту, кавалеру ордена Красной Звезды, полковнику Николаю Степановичу Кривчене.

— Этот год для Вооруженных Сил – особый. Буквально недавно мы отпраздновали вековой юбилей. Сегодня Вооруженные Силы получат новое молодое пополнение, которое придет в элитные воинские части, — сказал военный комиссар Минской области. — Не случайно, мы провожаем вас на службу с этого святого места. Именно вашими дедами, прадедами завоевана свобода, и мы сегодня можем спокойно учиться, спокойно служить. Благодаря политике нашего Президента, Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь, все ребята служат на территории нашей страны. Хотелось бы пожелать призывникам всего самого доброго, не подвести своих родителей, своих дедов, своих прадедов. А в армии вас встретят командиры, которые вас научат всему, а самое главное – защищать нашу Родину!





Для человека, любящего родную землю, во все времена не было, нет и не будет ничего важнее и дороже ее независимости. Великий подвиг совершили наши деды и прадеды, отстояв свободу нашей Родины и подарив нам мирное небо и светлое будущее.

Поздравил призывников с новой страничкой в их жизни подполковник в отставке, ветеран Вооруженных Сил, председатель Минского районного Совета белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Михайлович Моисеев. В своем напутственном слове он сказал, что наша белорусская земля может все – накормить душистым хлебом, напоить чистой родниковой водой, но защитить ее – это задача Вооруженных Сил. Это великая честь, но и большая ответственность. Анатолий Михайлович отметил, что в армии призывников ожидает настоящая школа мужества, закалки и боевого мастерства. Там они приобретут неоценимый жизненный опыт, найдут новых друзей, с которыми плечом к плечу будут выполнять поставленные задачи.





Достойно продолжать традиции отцов и дедов, честно служить Родине – святой долг молодого поколения. Молодежь Минщины свято чтит традиции, бережно охраняет культурное наследие и гордится историей своего региона. От имени молодежи призывников поздравил первый секретарь Минского областного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк. От имени молодежи Минщины он пожелал новобранцам стойкости, мужества, выдержки и уверенности в себе, отличной службы и возвращения домой настоящими мужчинами.





Напутственное слово будущим защитникам нашей Родины произнес также и старший советник юстиции, начальник отдела прокуратуры Минской области по надзору за исполнением законодательства в войсках Александр Владимирович Шоков, который пожелал завтрашним солдатам крепкого здоровья, стойко переносить трудности воинской службы и скорейшего возвращения домой.

После торжественных выступлений для проведения обряда благословения на военную службу был приглашен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.





В вооруженных силах практически любого государства существуют подразделения и воинские части, предназначенные для выполнения особых задач. Их отличают мужество и отвага, решительность и смелость, верность славным боевым традициям воинов-разведчиков и десантников. Свои боевые навыки во время торжественного мероприятия призывникам и гостям праздника продемонстрировали военнослужащие прославленного соединения пятой отдельной бригады специального назначения.

Не менее зрелищным стало и выступление духового оркестра Минской военной комендатуры, участники которого покорили сердца зрителей яркой манерой исполнения, в том числе и современных хитов.





Проходят годы и десятилетия, одно поколение солдат сменяет другое, но неизменными остаются любовь и преданность защитников своему Отечеству, их верность воинскому долгу, честь и достоинство. Армия всегда была школой мужества, школой воспитания молодежи. Призывники, пусть ваша служба будет мирной, пусть вас окружает дружная солдатская семья, а на гражданке ждут любимые девушки. На ваших плечах наш завтрашний день, мир и спокойствие Родины. В добрый путь, призывники 2018 года!

Евгения РУЦКАЯ.

На фото: во время торжественной отправки призывников на срочную военную службу.

Фото А.ВОЛОДЬКО.

Информацию читайте в № 149-152 от 23.05.2018 г.