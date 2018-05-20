КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

8 мая РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему заявлению от минчанина К. о том, что неизвестное лицо, разбив оконное стекло, проникло в его дачный дом в с/т «Солнечное 08», вблизи д.Орешники, откуда тайно похитило бутылку йогурта, 200 гр. мандаринов.

9 мая возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы г. Жодино К.: неизвестное лицо проникло в ее дачный дом в с/т «Строитель-Калюжки», вблизи д. Калюжки, откуда тайно похитило 2 упаковки макаронов, упаковку печенья, 10 пакетиков чая.

9 мая в милицию обратилась жительница г.Жодино Ю.: неизвестное лицо, выставив оконное стекло, проникло в ее дачный дом в с/т «Строитель-Калюжки», вблизи д. Калюжки, откуда тайно похитило 3 банки тушенки, банку сгущенного молока, банку маринованных огурцов и другие продукты питания.

10 мая РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению смолевичанки Д.: неустановленное лицо с места захоронения ее родственницы на территории городского кладбища (на ул.Социалистической) тайно похитило металлическую ограду.

10 мая в дежурную часть РОВД обратилась минчанка Б.: из хозпостройки во дворе ее дачного дома в с/т«Журналист-Инфо», вблизи д.Домашаны, тайно похищены электротриммер, электропила.

12 мая РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению минчанина К.: из его дачного дома в с/т «Крап», вблизи д. Яловица, похищены бензопила, электрорубанок, шуруповерт, набор накидных ключей в чемодане, ТВ приставка, дрель.

12 мая в милицию обратился минчанин Б.: неизвестное лицо через незапертое окно проникло в его реконструируемый дачный дом по ул. 2-й Набережной в г. Смолевичи, откуда тайно похитило водяной насос, топор, плоскогубцы, секатор, связку из 5 ключей от гаража и сарая.

14 мая РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению смолевичанина И.: через незапертую входную дверь неизвестное лицо проникло в дачный дом его матери, расположенный в с/т «Смолевичский кристалл», вблизи д.Загорье, откуда тайно похитило мобильный телефон в чехле. Установлено, что кражу совершил неработающий житель г.Смолевичи Р., 1985г.р., ранее не судимый. Похищенный телефон изъят.

РАСКРЫТА КРАЖА

Установлено, что кражу имущества из дачного дома по ул.Озерная в д.Тадулино, принадлежащего минчанину М., с ноября 2017 по 7.04.2018г., совершил гражданин Т., 1945 г.р. БОМЖ, ранее неоднократно судимый.

ГРАБЕЖ

10 мая, около 21.00, в помещении магазина «Купалинка», расположенного в с/т «Домашаны», вблизи д.Домашаны, гражданин П., 1961г.р., ранее не судимый, открыто похитил с прилавка четыре бутылки водки, после чего скрылся в неизвестном направлении. В ходе розыскных мероприятий в 21.30, в с/т «Домашаны» сотрудниками ДПС СП по ОБДД УГАИ УВД Миноблисполкома П.был задержан.

ПОДДЕЛКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

8 мая возбуждено уголовное дело в отношении жодинца В., 1994 г.р., не работающего, ранее не судимого, который 14.02.2018г., находясь на ул. Советской в г. Смолевичи, предъявил сотрудникам ОГАИ РОВД сертификат о прохождении государственного технического осмотра принадлежащего ему автомобиля «БМВ 525», который, согласно заключению эксперта, оказался с поддельным оттиском печати.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ

10 мая гражданин Б., 1965г.р., ранее не судимый, проживающий в с/т «Энергетик 1989», расположенном вблизи д.Гончаровка, 9 мая текущего года, около 16.05, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории с/т «Энергетик 1989», в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений с Б., 1990 г.р., действуя умышленно, с целью запугать последнего, высказывал в его адрес угрозы убийством, демонстрировал косу, а в последующем бросил в сторону Б. стеклянную бутылку с горящим фитилем, в результате чего у потерпевшего имелись реальные основания опасаться осуществления данных угроз.

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

8 мая в РОВД поступило сообщение от фельдшера УЗ «Смолевичская ЦРБ» о том, что в приемный покой из д.Большие Ляды доставлен минчанин П., 1972 г.р., которому поставлен диагноз: «кома неясного генеза, отравление неизвестной жидкостью». Установлено, что П. употреблял спиртные напитки, после чего у него резко ухудшилось состояние здоровья и он потерял сознание. Со слов отца П., он мог употребить жидкость из канистры с этикеткой «стеклоомывающая жидкость», которая в ходе осмотра жилища обнаружена в комнате за креслом. 9 мая в 23.35 в реанимационном отделении УЗ «Смолевичская ЦРБ», П. умер.

УГОН

11 мая РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жителя г.Жодино Г., о том, что ранее судимый С., 1979 г.р., житель д.Жажелка, около 08.40 21.04.2018, без разрешения взял его автомобиль «Рено Меган Сценик», находящийся во дворе дома по ул. Новой в д.Жажелка, и совершил на нем поездку по деревне, где был задержан сотрудниками ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 170 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 15 случаев мелкого хулиганства, 1 случай мелкого хищения, 15 случаев появлений граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 130 случаев нарушений ПДД, а также обнаружены 2 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ПОЖАРЫ

11 мая в д. Бабий Лес Жодинского сельсовета произошло загорание бани. Причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления (перекал печи)

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).