ОБСТОЯТЕЛЬНО О «МУСОРНОЙ» ПРОБЛЕМЕ

Наполняя мусорное ведро, мы редко задумываемся над его содержимым. Здесь пакет из-под молока, треснувшая чашка, картофельные очистки, износившаяся губка для посуды, прохудившиеся джинсы и еще очень много чего. Покрепче завязав мусорный пакет, по пути на работу отправляем его в контейнер для твердых бытовых отходов. Для нас на этом история с мусором заканчивается. На самом же деле – это только начало его длинного пути. Чем быстрее развивается человечество, тем больше мусора оно оставляет за собой. В нашей стране реализуется целый комплекс мероприятий по раздельному сбору твердых бытовых отходов и их утилизации. О том, как эта работа налажена в нашем городе и районе, корреспонденту «КС» рассказала мастер участка «Саночистка» КУП «Смолевичское ЖКХ» Галина Тихоновна Цедрик.

– Галина Тихоновна, расскажите о том, как происходит сбор мусора на Смолевиччине?

– Сбором бытового мусора от коммунального жилого фонда города и села, а также на территории садовых товариществ, занимается Смолевичское жилищно-коммунальное хозяйство. Сегодня в нашем распоряжении 15 единиц спецтехники. В населенных пунктах по всему району благоустроены контейнерные площадки, на многих из которых есть специализированные контейнеры для раздельного сбора мусора. По городу наша техника собирает мусор на протяжении всей недели: где-то контейнеры от мусора освобождают мусоровозы, где-то наши рабочие проезжают и загружают выставленные отходы в мусоровозы с задней загрузкой. И горожане, и сельские жители хорошо знают график, когда приезжает техника. На всех машинах установлены GPS-навигаторы, поэтому мы без труда отслеживаем и контролируем передвижение техники по городу и району.

– Сбор мусора – один из самых болезненных вопросов в сфере ЖКХ. С какими проблемами сталкивается ваше подразделение?

– Люди почему-то привыкли считать, что сбор и вывоз бытовых отходов – исключительно забота коммунальных служб. Между тем, обязанности и ответственность граждан при обращении с бытовыми отходами прописаны в Законе «Об обращении с отходами». Безусловно, наша роль огромна, но без помощи и поддержки населения, их грамотного обращения с отходами, чистоты и порядка в городе и районе достичь невозможно.

Все основные проблемы связаны именно с нежеланием граждан вникнуть в ситуацию и приложить минимальные усилия для того, чтобы вокруг было чисто. За примерами далеко ходить не нужно. Наша техника начинает сбор мусора в восемь утра, а люди нередко выставляют мусор со своих дворов ближе к обеду. И те, кто замешкался и пропустил приезд техники, звонят с необоснованными жалобами на то, что машина до них якобы не доехала.

Большая просьба к жителям частного сектора: не складывайте в мусорные пакеты, маскируя, битое стекло. Подобные действия могут стать причиной травмирования рабочих по сбору мусора.

Мы также рекомендуем гражданам приобрести небольшие контейнеры с крышками либо бочки, где и складировать мусор до того, как его вывезет наша техника. Из таких емкостей мусор не растащат по всей округе собаки.

Еще одна проблема заключается в том, что весь частный сектор вывозит сор на городские контейнерные площадки. А в мусорных баках можно встретить порой неожиданные предметы: к примеру, дерево, спиленное под корень и целиком опущенное в контейнер. Чтобы утилизировать это дерево, его придется сначала распилить, а это уже совсем другой вид работ, которые не обязаны выполнять рабочие по сбору мусора. Подобные задачки смолевичане нередко подбрасывают коммунальщикам.

– А как обстоит дело со сбором мусора в садовых товариществах?

– В Смолевичском районе 158 садовых товариществ, у КУП «Смолевичское ЖКХ» заключены договора со 120 из них. В большинстве мусор из контейнеров, установленных нашей службой, вывозим по заявке по мере их наполнения. Уже в разгаре дачный сезон, количество жителей и приезжих в садовых товариществах, которые чаще пустуют зимой, увеличивается, соответственно растет и количество отходов. В связи с этим на выездах из дачных массивов в ближайшее время будут установлены дополнительные контейнеры на время дачного сезона. Хотелось бы также обратиться к гостям нашего района с убедительной просьбой поддерживать порядок и вывозить мусор в специально отведенные для этого места.

– Как утилизируют отходы сельчане?

– По деревням у нас стопроцентный охват сбора мусора: в большинстве населенных пунктов оборудованы контейнерные площадки, в остальных мусор по графику собирают наши рабочие.

Еще один наболевший для нас вопрос связан с качеством дорог, особенно в сельской местности. Плохие дороги – это дополнительные трудности для нашей техники. Если жители частных домов видят, что крупногабаритный транспорт не сможет добраться до их домов из-за того, что дорогу засыпало снегом или размыло дождем, то входя в положение коммунальщиков, людям стоит выносить мусор к тем местам, где техника сможет проехать без особых препятствий.

– Утилизировать мусор нужно правильно. Какие особенности есть в этом вопросе?

– Да, мусор делится на группы, в соответствии с этим и утилизировать его нужно по-разному. Органические отходы мы призываем граждан перерабатывать на собственных участках. Трава, листва – все это перегной, а сучья и ветки можно сжигать маленькими порциями, соблюдая правила пожарной безопасности.

Для переработки в заготовительный приемный пункт, расположенный по улице Советской в г.Смолевичи, можно сдавать бумагу, стекло, пластиковые бутылки, использованные шины. Говоря о сборе сложной бытовой техники, стоит отметить, что старые холодильники, телевизоры, газовые плиты и другую бытовую технику мы вывозим по заявке от граждан.

При необходимости вывоза крупногабаритного мусора, граждане могут заказывать технику у нас, а могут вывозить ее на полигон на собственном транспорте, на месте оплачивая лишь саму утилизацию. Свалки в нашем районе две: в д.Черница и д.Высокие Ляды. Оставить заявку можно по номеру 54-032.

В заключение хочу еще раз сказать, что поддержание чистоты и порядка – забота общая, а если где-то возникают проблемы, мы всегда готовы помогать, посильно участвовать в инициативах граждан по благоустройству нашего района. И хочу напомнить: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

– Спасибо за содержательную беседу!

В общем-то, все условия для того, чтобы в нашем городе и районе царили чистота и порядок, созданы. Конечно, остается немало проблемных вопросов, которые по мере возможности коммунальщики решают. Но им не справиться в одиночку, ведь многое зависит и от нас с вами.

Беседовала Виктория КИРБАЙ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.