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Минтранс хочет до конца текущего года отменить конкурс для регулярных пассажирских автоперевозчиков

21.05.2018 13:41 — Разное | Навiны  
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Министерство транспорта и коммуникаций предлагает до конца 2018 года отменить конкурс для пассажирских автоперевозчиков, совершающих регулярные рейсы. Это предусмотрено проектом указа «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров», текст которого размещен на сайте Минтранса. Общественное обсуждение документа продлится до 24 мая.

Указом предложено установить, что право выполнения междугородних внутриобластных, междугородних межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении предоставляется без проведения конкурса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые соответствуют требованиям законодательства об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, на основании договора об организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Документ должен будет вступить в силу после его официального опубликования, распространять свое действие на отношения, возникшие с 23 января 2018 года, действуя до 31 декабря.

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23 января вступили в силу изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Они обязывают нерегулярных перевозчиков заключать договоры с оператором, работать только через вокзалы и иметь маршрут движения с согласованными остановочными пунктами. Чтобы обслуживать маршруты, компании-перевозчики также должны участвовать в конкурсах, платить перронные сборы, устанавливать системы навигации и выполнять ряд других условий.

В связи с новыми правилами с 26 февраля многие перевозчики остановили свою работу. В дальнейшем одна часть нерегулярных перевозчиков начала работать по новым правилам, другая часть собрала более 80 тысяч подписей с просьбой приостановить действие изменений в закон, сесть за стол переговоров и вместе со всеми заинтересованными сторонами прийти к решению, которое устроило бы всех, пишет БелаПАН.

 
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Министерство транспорта и коммуникаций предлагает до конца 2018 года отменить конкурс для пассажирских автоперевозчиков, совершающих регулярные рейсы.
 
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