Samsung представила два новых смартфона: белорусские цены и время начала продаж

Samsung сегодня анонсировала два новых смартфона — Galaxy J6 и Galaxy J8. Мы узнали, когда и по какой цене они начнут продаваться в Беларуси.

Samsung Galaxy J6 и Galaxy J8 выполнены в пластиковых корпусах и оснащаются экранами диагональю в 5,6 и 6 дюймов. Разрешение — 1480 на 720 пикселей, матрицы — Super AMOLED.



Galaxy J6

Galaxy J6 базируется на процессоре Exynos 7870 (3/32 и 4/64 ГБ памяти), старший Galaxy J8 — на более мощном Qualcomm Snapdragon 450 (4/64 ГБ памяти). Объем встроенного хранилища расширяется картами microSD. Предустановленная операционная система — Android 8 Oreo. Емкости аккумуляторов — 3000 и 3500 мАч.



Galaxy J8

Основная камера модели Galaxy S6 — одинарная, на 13 Мп (f/1.9). Galaxy J8 оборудуется сдвоенным фотомодулем на 16 и 5 Мп (f/1.7 и f/1.9). Фронтальные камеры также различаются — 8 и 16 Мп соответственно для Galaxy J6 и Galaxy J8.

В Беларуси старт продаж Samsung Galaxy J6 намечен на июнь, цена — 559 рублей. Galaxy J8 начнет продаваться в июле за 699 рублей.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung: