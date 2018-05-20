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На ул. Ленина в Бресте с путепровода упал погрузчик - фото
21.05.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
По информации очевидцев, никто не пострадал, на месте работает сотрудник ГАИ, выясняются обстоятельства произошедшего.
ДТП произошло сегодня, 21 мая 2018 года на боковом спуске с путепровода по ул. Ленина в направлении ул. ГОБК, где как раз идут работы.
В результате повреждены перила и пострадало само транспортное средство.
В этом месте не впервые подобные происшествия, так как на закруглении спуска с путепровода некоторые не успевают выкрутить в нужное положение рулевое колесо.
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По информации очевидцев, никто не пострадал, на месте работает сотрудник ГАИ, выясняются обстоятельства произошедшего. ДТП произошло сегодня, 21 мая 2018 года на...
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