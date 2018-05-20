На ул. Ленина в Бресте с путепровода упал погрузчик - фото

По информации очевидцев, никто не пострадал, на месте работает сотрудник ГАИ, выясняются обстоятельства произошедшего.



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ДТП произошло сегодня, 21 мая 2018 года на боковом спуске с путепровода по ул. Ленина в направлении ул. ГОБК, где как раз идут работы.



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В результате повреждены перила и пострадало само транспортное средство.



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В этом месте не впервые подобные происшествия, так как на закруглении спуска с путепровода некоторые не успевают выкрутить в нужное положение рулевое колесо.



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