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Госавтоинспекция проводит рейдовые мероприятия «Пешеход!»

21.05.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Госавтоинспекция в период времени с 22 по 31 мая 2018 года проведет на территории г.Бреста и Брестского района рейдовые мероприятия «Пешеход!»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55728.php

Госавтоинспекция проводит рейдовые мероприятия «Пешеход!»


По состоянию на 20.05.2018 года на территории г.Бреста зарегистрировано 46 (+5) ДТП, в результате которых 1 (=) человек погиб, 49 (+4) человек получили ранения различной степени тяжести.
На территории Брестского района зарегистрировано 15 (+5) ДТП, в результате которых 4 (+4) человека погибло, 14 (+2) получили ранения.

На территории областного центра произошло 28 (60,9% от общего количества ДТП) наезда на пешеходов. На территории Брестского района с участием пешеходов зарегистрировано 4 (26,6%) ДТП.

Основная цель мероприятий - принятие эффективных мер по предупреждению и профилактике ДТП с участием пешеходов, усиление контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения (далее – ПДД), сохранение жизни и здоровья людей.

Особое внимание будет уделено своевременному выявлению и пресечению фактов нарушений водителями транспортных средств правил проезда пешеходных переходов, недопустимости нарушений ПДД пешеходами.

Маршруты патрулирования экипажей ГАИ будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам, участкам улиц и дорог с наиболее оживленным движением, аварийно-опасным участкам города, торговым центрам, рынкам, предприятиям. Цель - своевременное выявление и пресечение фактов нарушений правил проезда пешеходных переходов, нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами.

Для фиксации правонарушений будут использоваться приборы фото,- видеофиксации.

Уважаемые участники дорожного движения, с целью сохранения жизни и здоровья граждан Госавтоинспекция просит сообщать о нахождении на проезжей части либо вблизи нее сидящих, лежащих нетрезвых пешеходов, особенно, находящихся в темное время суток без световозвращающих элементов в дежурную часть по телефону 41-44-44 или по телефону «102».

 
Теги: Брест
 
 
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Госавтоинспекция в период времени с 22 по 31 мая 2018 года проведет на территории г.Бреста и Брестского района рейдовые мероприятия «Пешеход!» По состоянию на 20.05.2018...
 
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