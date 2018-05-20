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Более 6 часов продолжался ночной бал в усадьбе Немцевича - фото
21.05.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
От позднего вечера субботы до утра воскресенья
Коллектив усадьбы старательно постарался над программой. Мероприятие носило открытый характер. Приглашение было выставлено в соцсетях, на Фэйсбуке и т.д. Собралось более сотни гостей, из которых большинство были уже постоянными «завсегдатаями» усадьбы.
Дамы с обворожительными прическами в ярких вечерних платьях, празднично одетые мужчины с таким задором и настроением проявляли себя в конкурсах и танцах, что со стороны казалось: это все профессиональные артисты.
Выяснилось, что «отжигали» на паркете простые люди, увлекающиеся танцами, музыкой. Доктора, педагоги, бизнесмены, рабочие, инженеры, люди с которыми мне удалось побеседовать, явно искрили настроением.
Люди высказывали радость за то, что подобного рода мероприятия дают возможность подзарядиться позитивом, вырваться из обыденности, суеты, провести весьма романтично вечер.
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От позднего вечера субботы до утра воскресенья продолжался танцевальный бал, организованный в Музее-усадьбе Немцевича (Скоки) во Всемирную Ночь Музеев. ...
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