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Как строится новый автовокзал на Орджоникидзе. Вид сверху - фото
21.05.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня мы хотим показать вам воздушную
Считается, что это старейший фонтан в городе Бресте и построен он был в 1959 году.
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Сегодня мы хотим показать вам воздушную панораму над фонтаном по улице Орджоникидзе. Считается, что это старейший фонтан в городе Бресте и построен он был в 1959...
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