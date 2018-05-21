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Минздрав проводит проверку по факту смерти пациентки в Столинской больнице
21.05.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Министерство здравоохранения проводит проверку
Работает комиссия министерства, проводится проверка. "Члены комиссии выезжали в больницу, работали на месте происшествия. Результаты станут известны позже", - отметили в пресс-службе.
В Минздраве обратили внимание, что возможные варианты воздействия лекарств на пациента всегда оговариваются с персоналом. Случаев стало меньше, и это связано с ужесточением назначений и применения лекарственных средств. Известно, что любой препарат может вызвать осложнения вплоть до анафилактического шока.
Министерство здравоохранения Беларуси выразило соболезнование семье умершей.
Как сообщается, возможно, женщина умерла в результате реакции организма на введение цефтриаксона. До этого в больнице 18 мая ей была проведена гинекологическая операция.
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Министерство здравоохранения проводит проверку по факту смерти пациентки в Столинской районной больнице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...
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