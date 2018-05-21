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Минздрав проводит проверку по факту смерти пациентки в Столинской больнице

21.05.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство здравоохранения проводит проверку по факту смерти пациентки в Столинской районной больнице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе министерства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55735.php

Минздрав проводит проверку по факту смерти пациентки в Столинской больнице

Работает комиссия министерства, проводится проверка. "Члены комиссии выезжали в больницу, работали на месте происшествия. Результаты станут известны позже", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве обратили внимание, что возможные варианты воздействия лекарств на пациента всегда оговариваются с персоналом. Случаев стало меньше, и это связано с ужесточением назначений и применения лекарственных средств. Известно, что любой препарат может вызвать осложнения вплоть до анафилактического шока.

Министерство здравоохранения Беларуси выразило соболезнование семье умершей.

Как сообщается, возможно, женщина умерла в результате реакции организма на введение цефтриаксона. До этого в больнице 18 мая ей была проведена гинекологическая операция.

 
 
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Министерство здравоохранения проводит проверку по факту смерти пациентки в Столинской районной больнице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...
 
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