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Брестское ДЭП ремонтирует улицу 17 Сентября - фото

21.05.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестское ДЭП начало ремонт участка улицы 17 Сентября. Предприятие также укладывает плитку взамен старого асфальта во дворах на Интернациональной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55734.php

Брестское ДЭП ремонтирует улицу 17 Сентября - фото

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Этот участок 17 Сентября находится между проспектом Машерова и улицей Островского. Широкий тротуар вдоль дома номер 30 ещё на прошлой неделе скрывал растрескавшийся асфальт – похоже, ещё советских времен. В понедельник ковш экскаватора аккуратно его сдирал и высыпал в кузова подъезжающих грузовиков. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55734.php

Брестское ДЭП ремонтирует улицу 17 Сентября - фото


На вопрос, куда увозят, водитель Владимир рассказал: «В Южный. Там, на Интернационалистов, наш склад». В этот уголок Бреста не все брестчане добираются, поэтому поясним, что ДЭП дальше с ним делает. Его дробят и используют как инертный материал в приготовлении асфальтобитумной смеси для ремонта дорог. Поэтому, если вы грустите по старому асфальту, по которому ходили годами, не печальтесь: он вернётся, покрывая другие дороги. В общем, экономия, ничего не пропадает.

Там же на 17 Сентября рабочие уже разносят блоки бордюрного ограждения. Когда их установят, начнут укладывать плитку.

А в другом месте, которое тоже не на виду, плитку уже кладут. Это дворы пятиэтажек вдоль Интернациональной. Там тротуары, похоже, клали во времена строительства домов. Асфальт потрескался, корни деревьев незаметно ведут «подрывную» работу». Сейчас там ДЭП меняет асфальт на аккуратную плитку. 

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское ДЭП начало ремонт участка улицы 17 Сентября. Предприятие также укладывает плитку взамен старого асфальта во дворах на Интернациональной. Автор фото:...
 
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