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Брестское ДЭП ремонтирует улицу 17 Сентября - фото
21.05.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Брестское ДЭП начало ремонт участка улицы 17 Сентября. Предприятие также укладывает плитку взамен старого асфальта во дворах на Интернациональной.
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
Этот участок 17 Сентября находится между проспектом Машерова и улицей Островского. Широкий тротуар вдоль дома номер 30 ещё на прошлой неделе скрывал растрескавшийся асфальт – похоже, ещё советских времен. В понедельник ковш экскаватора аккуратно его сдирал и высыпал в кузова подъезжающих грузовиков.
Там же на 17 Сентября рабочие уже разносят блоки бордюрного ограждения. Когда их установят, начнут укладывать плитку.
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Брестское ДЭП начало ремонт участка улицы 17 Сентября. Предприятие также укладывает плитку взамен старого асфальта во дворах на Интернациональной. Автор фото:...
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