﻿ Отличная учеба и активная жизненная позиция – путь к победе - фото. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отличная учеба и активная жизненная позиция – путь к победе - фото

21.05.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

У каждой школы есть свои традиции. В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» закрепилась традиция в конце учебного года называть и награждать лучшие классы и лучших учеников.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55732.php

Отличная учеба и активная жизненная позиция – путь к победе - фото

Отличная учеба, победы в олимпиадах и конкурсах различного уровня, активное участие в общественной жизни школы, в волонтерском движении и в акциях БРСМ – все это дает возможность каждому ученику внести свой вклад в победу всего класса.  

В этом году в список лучших учеников вошли победители республиканской олимпиады по немецкому языку: Будюк Филипп, Гурда Анна, а также призеры предметных олимпиад и творческих конкурсов: Бисултанов Адам, Чопко Маргарита, Книгина Софья, Радиончик Алена и другие учащиеся 4-11 классов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55732.php

Отличная учеба и активная жизненная позиция – путь к победе - фото

Все эти ребята, творческие, инициативные, ответственные, получили прекрасный подарок от школы - возможность побывать в столице нашей Родины.

В Минске у учащихся была интересная программа: посещение музея Великой Отечественной войны, где каждый смог прикоснуться к трагической и одновременно героической странице своего народа; пешая экскурсия по исторической части города для многих открыла Минск по-новому; посещение Белорусского государственного цирка вызвало восторг и удивление от невероятных трюков артистов и красочного шоу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У каждой школы есть свои традиции. В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» закрепилась традиция в конце учебного года называть и награждать лучшие классы и лучших...
 
Новости дня
Новости разные
 
20 мая в д. Большое Малешево убита женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика