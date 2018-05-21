Отличная учеба и активная жизненная позиция – путь к победе - фото

У каждой школы есть свои традиции. В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» закрепилась традиция в конце учебного года называть и награждать лучшие классы и лучших учеников.



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Отличная учеба, победы в олимпиадах и конкурсах различного уровня, активное участие в общественной жизни школы, в волонтерском движении и в акциях БРСМ – все это дает возможность каждому ученику внести свой вклад в победу всего класса.

В этом году в список лучших учеников вошли победители республиканской олимпиады по немецкому языку: Будюк Филипп, Гурда Анна, а также призеры предметных олимпиад и творческих конкурсов: Бисултанов Адам, Чопко Маргарита, Книгина Софья, Радиончик Алена и другие учащиеся 4-11 классов.



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Все эти ребята, творческие, инициативные, ответственные, получили прекрасный подарок от школы - возможность побывать в столице нашей Родины.

В Минске у учащихся была интересная программа: посещение музея Великой Отечественной войны, где каждый смог прикоснуться к трагической и одновременно героической странице своего народа; пешая экскурсия по исторической части города для многих открыла Минск по-новому; посещение Белорусского государственного цирка вызвало восторг и удивление от невероятных трюков артистов и красочного шоу.