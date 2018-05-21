Лукашенко поздравил Мадуро с переизбранием

Прошедшие в Венесуэле выборы президента говорят о широкой поддержке обществом идей Боливарианской революции и строительства социализма XXI века. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Александра Лукашенко президенту этой латиноамериканской страны Николасу Мадуро.

Как отмечает пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко отметил, что состоявшиеся выборы вновь показали, что в Венесуэле победила «настоящая демократия и народная справедливость».

Он также подчеркнул, что действующий президент «мужественно обороняет» завоевания предшественников в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил.

Лукашенко заявил, что Беларусь настроена на дальнейшее серьезное развитие двустороннего диалога и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.