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Ивашко и Игнатик успешно стартовали на «Ролан Гаррос»
Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик успешно стартовали в квалификационном турнире Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Ивашко в двухсетов поединке был сильнее Жоао Домингеша (Португалия) — 7:5, 7:5, а Игнатик в трех партиях вырвал викторию у Марка Польманса (Австралия) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2.
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Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик успешно стартовали в квалификационном турнире Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
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