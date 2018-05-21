|
Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом
Новости Беларуси. Обмен опытом и методиками обучения в военном образовании. В Беларуси находится делегация слушателей Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иностранных гостей принимали в Совете Республики. В составе группы – не только английские генералы и офицеры, но и военные из Ирака, Катара, Кении, Ливана, Непала, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Судана.
Всего 12 стран. Слушатели также интересуются структурой Вооруженных Сил Беларуси, законодательной и исполнительной ветвей власти, культурным наследием нашей страны.
Сергей Бобриков, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Джон Кингвел, заместитель начальника Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании:
Королевский колледж оборонных исследований достаточно известен в мире. Кроме обучения здесь проводится аналитическая работа. Колледж входит в состав Королевской академии обороны. Поездки в другие государства организуются ежегодно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом
Новости Беларуси. Обмен опытом и методиками обучения в военном образовании. В Беларуси находится делегация слушателей Королевского колледжа оборонных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)