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Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом

21.05.2018 20:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Обмен опытом и методиками обучения в военном образовании. В Беларуси находится делегация слушателей Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом

Иностранных гостей принимали в Совете Республики. В составе группы – не только английские генералы и офицеры, но и военные из Ирака, Катара, Кении, Ливана, Непала, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Судана.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом

Всего 12 стран. Слушатели также интересуются структурой Вооруженных Сил Беларуси, законодательной и исполнительной ветвей власти, культурным наследием нашей страны.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом

Сергей Бобриков, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Учиться всегда есть чему, главное – сравнить методики обучения, сравнить те программы, которые существуют у нас и за рубежом. Таких делегаций было очень много, и наша делегация выезжает за рубеж, происходит обмен опытом, слушателями и курсантами.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом

Джон Кингвел, заместитель начальника Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании:
Очень ценно то, что мы изучаем различные стратегии по всему миру. Мы уже посетили Польшу, Литву, теперь приехали к вам. Я бы хотел поблагодарить за тёплый приём нашей делегации, в которую входит 12 стран. Я счастлив принять участие в установление дружеских отношений между государствами.

Курсанты Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании находятся в Беларуси для обмена опытом

Королевский колледж оборонных исследований достаточно известен в мире. Кроме обучения здесь проводится аналитическая работа. Колледж входит в состав Королевской академии обороны. Поездки в другие государства организуются ежегодно.

 
 
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Новости Беларуси. Обмен опытом и методиками обучения в военном образовании. В Беларуси находится делегация слушателей Королевского колледжа оборонных...
 
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