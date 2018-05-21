В алкогольных напитках в России запрещено использовать тонизирующие вещества, вроде кофеина или выжимок из рогов марала и оленя

Роспотребнадзор определил перечень тонизирующих веществ, которые не могут содержаться в алкогольных напитках с долей содержания этилового спирта ниже 15% объема готовой продукции, если они не предназначены на экспорт.

Соответствующий документ за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов в понедельник для общественного обсуждения, которое должно завершиться 19 июля.

Напомним, с 1 января 2018 года в России запрещено производство и оборот алкогольных энергетиков, за исключением тех, которые предназначены на экспорт.

Согласно проекту приказа, к числу запрещенных тонизирующих веществ в алкогольных напитках крепостью ниже 15 градусов относятся: кофеин, содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате), панты марала и оленя, а также извлечения (в том числе настойки и экстракты) из них, а также ряд растений и продукты их переработки.

Речь идёт о следующих растениях: акантопанакс, аралия высокая (она же аралия маньчжурская, чертово дерево или шип-дерево), женьшень, заманиха высокая (эхинопанакс высокий), большеголовник сафлоровидный (или левзея сафлоровидная или рапонтикум сафлоровидный или маралий корень), лимонник китайский, нотопанакс (полисциас папоротникролистная), очиток, родиола розовая (Золотой корень), санчи, корень Гинуры перистонадрезной, стеркулия, турнера возбуждающая (дамиана), элеутерококк колючий (свободноягодник колючий, чертов куст) .

Предполагаемая дата вступления с силу - III квартал 2018 года.

Слабоалкогольные энергетики запрещены к продаже в Москве и области с 1 мая 2015 года.