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Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост президента Венесуэлы.
"Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь серьезно настроена на дальнейшее развитие конструктивного белорусско-венесуэльского диалога и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.
"Уверен, реализация согласованных совместных планов позволит в ближайшей перспективе значительно укрепить межгосударственное стратегическое партнерство", - отметил А.Лукашенко.
Он заверил, что в лице Беларуси Венесуэла имеет надежного соратника и союзника на двустороннем и многостороннем уровнях.
А.Лукашенко также пожелал Н.Мадуро здоровья и плодотворной работы на благо братского народа Венесуэлы.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост президента Венесуэлы.
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