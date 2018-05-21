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Кандидатуру юриста Джузеппе Конте выдвинули на пост премьера Италии обе основные политические силы в стране

21.05.2018 20:10 — Разное | Интерфакс  
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Итальянское движение "Пять звезд" и партия "Лига" в понедельник выдвинули юриста, профессора юриспруденции Флорентийского университета Джузеппе Конте кандидатом на пост председателя Совета министров страны, сообщает итальянская пресса.

"Дж.Конте будет премьером", - сообщил журналистам лидер движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо по окончании встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой в Квиринальском дворце.

В то же время глава итальянского государства своего решения пока не озвучил.

Дж.Конте родился в 1964 году в области Апулия и сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права. В частности, он читал лекции в таких известных во всем мире университетах, как Кембридж и Сорбонна.

У Дж.Конте нет серьезного опыта политической деятельности. Его считают компромиссным кандидатом, так как он не представляет ни "Лигу", ни "Пять звезд".

Ранее "Лига" и "Пять звезд" распространили текст контракта о создании коалиционного соглашения, в котором затрагивались международные отношения, социально-экономическая, культурная и трудовая сферы. Помимо этого, в соглашении говорилось о необходимости отменить санкции против России одновременно с сохранением партнерских отношений между Италией и Вашингтоном.

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев. После очередных безуспешных консультаций президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

 
 
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Итальянское движение "Пять звезд" и партия "Лига" в понедельник выдвинули юриста, профессора юриспруденции Флорентийского университета Джузеппе Конте кандидатом...
 
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