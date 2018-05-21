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Вице-президент США назвал "обманом" президентские выборы в Венесуэле

21.05.2018 19:54 — Разное | Интерфакс  
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Выборы президента Венесуэлы были мошенническими, и Вашингтон не намерен игнорировать страдания венесуэльского народа, заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.

"Выборы в Венесуэле были обманом: в них не было ни свободы, ни справедливости. Нелегитимные результаты этого фальшивого процесса нанесли очередной удар демократии в Венесуэле", - говорится в заявлении вице-президента.

"Каждый день тысячи венесуэльцев бегут от жестких притеснений и гнетущей бедности... США не намерены сидеть сложа руки, пока Венесуэла разрушается, а страдания ее храброго народа продолжаются", - отметил М.Пенс.

Он подчеркнул, что "Америка выступает против диктатуры", а также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "допустить ввоз в страну гуманитарной помощи".

Ранее представитель госдепартамента США Хизэр Нойерт заявила, что Вашингтон не признает выборы в Венесуэле.

 
 
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Выборы президента Венесуэлы были мошенническими, и Вашингтон не намерен игнорировать страдания венесуэльского народа, заявил в понедельник вице-президент США...
 
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