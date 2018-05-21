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Королеву байка выберут на Августовском канале 3 июня

21.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Королеву байка выберут на Августовском канале 3 июня

Мотоциклы из разных приедут на «Августовский микс». 

После двух дней XII Республиканского фестиваля национальных культур гостей впервые в истории праздника приглашают на Августовский канал – кататься на байках, фотографироваться и просто хорошо проводить время. Здесь пройдет праздник «Августовский микс». 

Главное – не забывать делать селфи. Впервые во время байк-слета пройдет конкурс «Мисс байк». К участию, как подчеркивают в оргкомитете, приглашаются девушки любых национальностей и параметров. Делаем во время праздника селфи в образе байкерши, выкладываем в соцсети с хэштегом, который озвучат на фестивале – и собираем лайки! Голосование продлится пару часов, и уже к концу дня станет известно имя победительницы. 
Еще один конкурс пройдет среди профессиональных байкерш, которые приедут на своих «железных конях». Победительницу определят в соревновании на самый громкий выхлоп мотоцикла. Этот конкурс обещает быть оглушительным! 

Участие в торжественном открытии праздника примут байкеры, члены гродненского мотоклуба «Nashorn Freе Riders» МСС. Появление их колонны из нескольких десятков мотоциклов обещает быть и шумным, и зрелищным. 

Как рассказал член клуба Павел Матвеев, после открытия все гости смогут рассмотреть технику поближе и сфотографироваться на мотоциклах. А еще кому-то повезет прокатиться с ветерком по живописным окрестностям Августовского канала. 

Тема разных национальностей, красной нитью проходящая через все фестивали национальных культур и их отдельные эпизоды, найдет отражение и в нынешнем. Ведь техника будет самая разная, от японских спортивных мотоциклов до американских «харлеев». И каждый уникален –  байкеры просто не умеют быть на кого-то похожими. Так что гостям обеспечены как минимум пару десятков уникальных фото. 

Начало в 13.00, шлюз Домбровка. 

 
Фото из архива «ГП»
Татьяна МОСТОВСКАЯ
 
 
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Мотоциклы из разных приедут на «Августовский микс».  После двух дней XII Республиканского фестиваля национальных культур гостей впервые в истории праздника...
 
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