Королеву байка выберут на Августовском канале 3 июня

После двух дней XII Республиканского фестиваля национальных культур гостей впервые в истории праздника приглашают на Августовский канал – кататься на байках, фотографироваться и просто хорошо проводить время. Здесь пройдет праздник «Августовский микс».

Главное – не забывать делать селфи. Впервые во время байк-слета пройдет конкурс «Мисс байк». К участию, как подчеркивают в оргкомитете, приглашаются девушки любых национальностей и параметров. Делаем во время праздника селфи в образе байкерши, выкладываем в соцсети с хэштегом, который озвучат на фестивале – и собираем лайки! Голосование продлится пару часов, и уже к концу дня станет известно имя победительницы.

Еще один конкурс пройдет среди профессиональных байкерш, которые приедут на своих «железных конях». Победительницу определят в соревновании на самый громкий выхлоп мотоцикла. Этот конкурс обещает быть оглушительным!

Участие в торжественном открытии праздника примут байкеры, члены гродненского мотоклуба «Nashorn Freе Riders» МСС. Появление их колонны из нескольких десятков мотоциклов обещает быть и шумным, и зрелищным.

Как рассказал член клуба Павел Матвеев, после открытия все гости смогут рассмотреть технику поближе и сфотографироваться на мотоциклах. А еще кому-то повезет прокатиться с ветерком по живописным окрестностям Августовского канала.

Тема разных национальностей, красной нитью проходящая через все фестивали национальных культур и их отдельные эпизоды, найдет отражение и в нынешнем. Ведь техника будет самая разная, от японских спортивных мотоциклов до американских «харлеев». И каждый уникален – байкеры просто не умеют быть на кого-то похожими. Так что гостям обеспечены как минимум пару десятков уникальных фото.

Начало в 13.00, шлюз Домбровка.