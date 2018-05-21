Юные программисты из СШ № 1г. Городка

Учащиеся СШ № 1 г. Городка, Артём Захаров, Антон Суровец, Карина Салевич, Арина Геращенко (на снимке) стали призёрами областного этапа республиканского конкурса по основам профессиональной подготовки среди учащихся учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи «JUNIORSKILLS BELARUS-2018», прошедшего 28 апреля в Витебском областном Дворце детей и молодёжи.

Подробнее читайте в № 36 от 15.05.2018 г.



