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Юные программисты из СШ № 1г. Городка
21.05.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Учащиеся СШ № 1 г. Городка, Артём Захаров, Антон Суровец, Карина Салевич, Арина Геращенко (на снимке) стали призёрами областного этапа республиканского конкурса по основам профессиональной подготовки среди учащихся учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи «JUNIORSKILLS BELARUS-2018», прошедшего 28 апреля в Витебском областном Дворце детей и молодёжи.
Подробнее читайте в № 36 от 15.05.2018 г.
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Учащиеся СШ № 1 г. Городка, Артём Захаров, Антон Суровец, Карина Салевич, Арина Геращенко (на снимке) стали призёрами областного этапа республиканского конкурса...
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