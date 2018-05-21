Дети из Городокского СПЦ ищут семью на лето

В социально-педагогическом центре Городокского района в настоящее время проживают десять детей. Один из них недавно был передан на патронатное воспитание, предполагающее временное пребывание в семье на выходных, праздничных днях и во время каникул. Директор СПЦ Андрей Григорьев рассказал, как на время взять в семью детей, оказавшихся без попечения родителей.

Подробнее читайте в № 36 от 15.05.2018 г.



