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Дети из Городокского СПЦ ищут семью на лето
21.05.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
В социально-педагогическом центре Городокского района в настоящее время проживают десять детей. Один из них недавно был передан на патронатное воспитание, предполагающее временное пребывание в семье на выходных, праздничных днях и во время каникул. Директор СПЦ Андрей Григорьев рассказал, как на время взять в семью детей, оказавшихся без попечения родителей.
Подробнее читайте в № 36 от 15.05.2018 г.
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В социально-педагогическом центре Городокского района в настоящее время проживают десять детей. Один из них недавно был передан на патронатное воспитание,...
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