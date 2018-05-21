﻿ Поздравили ветеранов Городокщины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравили ветеранов Городокщины

21.05.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

В рамках ежегодной акции «Дорога к ветерану» председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева и председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и вручили им подарки.

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Городокского района гостей встречали участницы Великой Отечественной Тамара Глушнёва и Лидия Козлова. Свидетельницы военных действий, они от всего сердца желают молодежи мирного неба.

Подробнее читайте в № 35 от 11.05.2018 г.

Поздравили ветеранов Городокщины

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках ежегодной акции «Дорога к ветерану» председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева и председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас подобных мероприятий в Зимбабве нет». В Минске торжественно открылся конкурс профмастерства WorldSkills-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика