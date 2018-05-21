Поздравили ветеранов Городокщины

В рамках ежегодной акции «Дорога к ветерану» председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева и председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и вручили им подарки.

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Городокского района гостей встречали участницы Великой Отечественной Тамара Глушнёва и Лидия Козлова. Свидетельницы военных действий, они от всего сердца желают молодежи мирного неба.

Подробнее читайте в № 35 от 11.05.2018 г.



