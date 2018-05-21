​Вещи с гербом семьи Сапег впервые показали широкой публике

Увидеть своё отражение в зеркале времени расцвета семьи Сапег. Вещи с гербом известного рода сегодня впервые представили на всеобщее обозрение. Стоит успеть!

Экспозиция – всего лишь неделю в одном из самых загадочных зданий Беларуси. У артефактов, обнаруженных отечественными антикварами в Санкт-Петербурге, не меньше тайн, чем у минского Дома масонов.

«Свет мой, зеркальце! Скажи...» – не об этом, конечно, строки Пушкина, однако... здесь тот же «зеркальный вопрос». Кто автор обрамления из красного дерева? Когда и где сделана рама со стеклом? Спору нет – заказ Сапег. Под княжеской митрой – большой герб. «Осколок былого величия» семьи сберёг многоуважаемый минский собиратель.

Николай Сечко, коллекционер: «Предмет был в своё время обнаружен в Санкт-Петербурге. Был такой коллекционер – Гера. Это XIX век. Скорее всего, середина либо вторая половина, хотя вопрос спорный. Судя по патине на материале, возможно, и первая половина».

Новоявленный раритет уже заинтересовал экспертов, как заверили, весьма авторитетных. «Зеркальных» аналогов в государственных собраниях нет. Экспонат временно на постоянной экспозиции Музея истории музыкальной и театральной культуры. К слову, прозвище «Сапега» наши предки давали людям, которые играли на дудке или свирели.

Бурный рост интереса к так зазываемым «Сапежанским собраниям» объясним. Десять лет назад начались и продолжаются работы на «белорусском Версале» в Ружанах. Вспомним очень показательную ситуацию с Радзивиллами во время реставрации замка в Несвиже. И там, и тут антиквары помогают выявить утраченное, казалось, навсегда.

Имущество Сапег конфисковали после антиимперского восстания 1831 года. «Опись» вещей из Ружан и усадьбы Деречин на Гродненщине заняла 124 страницы. Самое редкое – в Эрмитаж (например, «Орфей» скульптора Кановы), остальное продали на аукционе. Один подлинный арт-объект может «отразить» всю тему.

Накануне в музей поступило пианино (Вена, 1873) – в дар от мецената. Теперь ретроинструмент «подыгрывает» пространству автора «Полонеза Огинского». Масштабная выставка «Жизнь белорусских дворян на рубеже веков» – пример государственно-частного партнёрства, когда «гордо в зеркальце глядясь».

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента