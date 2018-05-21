В Турции 104 военнослужащим дали пожизненное





Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Sabah.

Отмечается, что всего перед судом предстали 208 человек.

Помимо 104 приговоренных к пожизненному заключению по обвинению в "нарушении конституции" и «членстве в террористической организации» оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), 21 человек приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в причастности к попытке покушения на президента Турции Тайипа Эрдогана во время мятежа.