﻿ Острый холецистит: инициатора голодовки "Матерей 328" ждёт операция. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Острый холецистит: инициатора голодовки "Матерей 328" ждёт операция

21.05.2018 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Приступ случился вечером 18 мая, когда Татьяна вернулась в Калинковичи из Минска, куда возила обращение в Верховный суд и Генпрокуратуру о личном приеме инициативной группы движения "Матери-328".

 Каневская выходила из 15-дневной голодовки, а тут целый день снова ничего не ела, было не до того — просто пила минеральную воду и чай в поезде.

"Забрали в Гомельскую больницу скорой помощи, — рассказывает она. — Сегодня врачи собрали консилиум и вынесли вердикт, что надо удалять желчный пузырь. Диагноз —  острый холецистит. Операция завтра в 10.00".

По словам инициатора голодовки, врачи подтвердили, что причиной приступа стал голод. В больнице Татьяну Каневскую поддерживают (медики знают, почему голодали "Матери 328"), правда, журят: мол, надо хотя бы что-то понимать о последствиях.


Каневская: "Я в медицине не очень разбираюсь, редко попадаю в больницы, редко болею, а тут такое".Фото Еврорадио


Напомним, что матери, которые борются за изменения в статью 328 УК Республики Беларусь, голодали 15 дней — в Калинковичах и деревне Остров под Пуховичами. Позже голодовку поддержали в Лиде. Родственники осужденных добивались встречи с Лукашенко,Ю сообщает euroradio.fm

19 мая им пришел ответ из Администрации президента: просьба о встречи с руководителем государства не удовлетворена, потому что у того "слишком плотный график". При этом в парламент поступил проект изменений в Уголовный кодекс, где смягчается низший порог наказания по статье 328.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приступ случился вечером 18 мая, когда Татьяна вернулась в Калинковичи из Минска, куда возила обращение в Верховный суд и Генпрокуратуру о личном приеме...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-президент США назвал "обманом" президентские выборы в Венесуэле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика