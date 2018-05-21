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Это рекорд. Лионель Мессии в пятый раз завоевал «Золотую бутсу»

21.05.2018 21:24 — Разное | ОНТ  
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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии в пятый раз завоевал «Золотую бутсу». Это рекорд мирового футбола.

Второй год подряд Месси становится лучшим бомбардиром среди всех европейских национальных чемпионатов по футболу этого сезона. В испанской Примере он провёл 34 гола в 36 матчах. Это достижение оценивается в 68 очков. У ближайшего преследователя Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля» – 64 балла. Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» пятый раз в карьере и обошёл в этой гонке форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду. У португальца – четыре награды.

 
 
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Второй год подряд Месси становится лучшим бомбардиром среди всех европейских национальных чемпионатов по футболу этого сезона.
 
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