Это рекорд. Лионель Мессии в пятый раз завоевал «Золотую бутсу»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии в пятый раз завоевал «Золотую бутсу». Это рекорд мирового футбола.

Второй год подряд Месси становится лучшим бомбардиром среди всех европейских национальных чемпионатов по футболу этого сезона. В испанской Примере он провёл 34 гола в 36 матчах. Это достижение оценивается в 68 очков. У ближайшего преследователя Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля» – 64 балла. Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» пятый раз в карьере и обошёл в этой гонке форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду. У португальца – четыре награды.