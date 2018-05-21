​Украина сохранит часть договоров с СНГ

Украина не будет выходить из международных договоров с Содружеством независимых государств, которые соответствуют национальным интересам. Такое заявление сегодня сделал представитель МИДа этой страны.

Накануне президент Пётр Порошенко заявил о пересмотре всех документов, заключённых в рамках Содружества и подписал указ об отзыве представителей Киева из его уставных органов.

Сегодня же в Исполнительном комитете СНГ в Минске сообщили, что документы из Украины пока не пришли, но уже идёт активное обсуждение экономических и политических последствий таких действий страны-учредителя, подписавшей 27 лет назад исторические Беловежские соглашения.

Киев (по примеру Грузии) намерен отказаться только от тех документов, которые не соответствуют национальным интересам. Некоторые дублируются двусторонними договорённостями, например, о выплате пенсий или признании дипломов, но всё же немало эксклюзивных соглашений, которые касаются стандартов и регламентов в торговле. Их денонсация, по мнению экспертов, приведёт к экономическим потерям Киева (они могут составить около миллиарда долларов!). При этом политологи уверяют, что выход Украины из СНГ не повлияет на статус Минска как переговорной площадки по Донбассу.

В любом случае процесс разрыва связей с СНГ не будет быстрым, ведь Украина подписала несколько тысяч договоров, на их «инвентаризацию» понадобится около года.