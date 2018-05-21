﻿ ​Украина сохранит часть договоров с СНГ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Украина сохранит часть договоров с СНГ

21.05.2018 21:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Украина не будет выходить из международных договоров с Содружеством независимых государств, которые соответствуют национальным интересам. Такое заявление сегодня сделал представитель МИДа этой страны.

Накануне президент Пётр Порошенко заявил о пересмотре всех документов, заключённых в рамках Содружества и подписал указ об отзыве представителей Киева из его уставных органов.

Сегодня же в Исполнительном комитете СНГ в Минске сообщили, что документы из Украины пока не пришли, но уже идёт активное обсуждение экономических и политических последствий таких действий страны-учредителя, подписавшей 27 лет назад исторические Беловежские соглашения.

Киев (по примеру Грузии) намерен отказаться только от тех документов, которые не соответствуют национальным интересам. Некоторые дублируются двусторонними договорённостями, например, о выплате пенсий или признании дипломов, но всё же немало эксклюзивных соглашений, которые касаются стандартов и регламентов в торговле. Их денонсация, по мнению экспертов, приведёт к экономическим потерям Киева (они могут составить около миллиарда долларов!). При этом политологи уверяют, что выход Украины из СНГ не повлияет на статус Минска как переговорной площадки по Донбассу.

В любом случае процесс разрыва связей с СНГ не будет быстрым, ведь Украина подписала несколько тысяч договоров, на их «инвентаризацию» понадобится около года. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина не будет выходить из международных договоров с Содружеством независимых государств, которые соответствуют национальным интересам. Такое заявление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Количество заболевших корью детей в с.Черная Тиса на Закарпатье достигло 75
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика